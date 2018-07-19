Во встрече с делегацией ЕС, которую возглавил руководитель департамента двусторонних отношений со странами Восточного партнерства Дирк Шубель, принимали участие Валентин Стефанович (Правозащитный центр "Весна"), Татьяна Ревяко (Белорусский дом прав человека), Сергей Мацкевич (Ассамблея неправительственных организаций), Андрей Бастунец (Белорусская ассоциация журналистов), Дмитрий Черных (Белорусский Хельсинкский комитет) и Юлия Мацкевич (Национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства).





По мнению представителей ЕС, в Беларуси существует блок проблем в области прав человека, в котором наблюдается наименьшее количество позитивных изменений. Это вопросы пыток, смертной казни, реформирования правовой системы и т.д. Именно об этих проблемах во время своего выступления рассказал правозащитник "Весны" Валентин Стефанович.









"Я напомнил о том, что сейчас в камере смертников находятся четыре человека, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. При этом в Комитете по правам человека ООН зарегистрированы индивидуальные обращения двух из них (Игоря Гершанкова и Семена Бережного), и Комитет направил белорусскому государству запрос на временное приостановление исполнения смертной казни. Однако, к сожалению, это не является сдерживающим фактором для государства. Ведь, например, в ночь с 15 на 16 мая был расстрелян Алексей Михаленя, по отношению к которому КПЧ ООН также принял такие меры срочного порядка. И это не единственный случай. Их довольно много, если КПЧ принимает решения о нарушении Беларусью права на жизнь уже по расстрелянных людях"- отметил Валентин Стефанович.





Правозащитник напомнил, что проблема смертной казни тесно связана и с другими проблемами в области прав человека. Это и вопрос независимости судебной системы, проблема давления на адвокатуру, вопрос несовершенства пенитенциарной системы. Также Стефанович отдельно отметил существование в стране проблемы пыток, которая была подробно освещена в альтернативном докладе белорусского гражданского общества, представленном в мае во время слушаний в Комитете ООН против пыток. По результатам рассмотрения альтернативного доклада Комитет вынес более 60 системных рекомендаций белорусскому государству, однако, выразил обеспокоенность правозащитник, они могут быть фактически проигнорированы властями, как и большинство других рекомендаций международных органов в отношении Беларуси.





Также в ходе встречи прозвучал вопрос политически мотивированного уголовного преследования лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и руководителя информационного агентства БелаПАН Алеся Липая. Кроме того юрист ПЦ «Весна» напомнил о судьбе политзаключенных Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного.





После встречи Валентин Стефанович поделился своими мыслями о проходящем диалоге "ЕС - Беларусь" и непосредственно о его перспективах.





"Конечно мы поддерживаем тот диалог в области прав человека, который на сегодняшний день ведется Европейским союзом с Беларусью, потому что он дает возможность обсуждать с правительством те важные моменты, которые и формируют повестку дня. И благодаря тому, что мы регулярно доводим нашу информацию до международных организаций, в том числе и до Еврокомиссии, мы, правозащитники, можем опосредованным образом влиять на этот порядок дня. Но хотя наши оценки и доходят до международных структур, они не всегда доходят до другой стороны, то есть до наших властей. Безусловно, нам хотелось, чтобы диалог внутри страны осуществлялся без посредничества Евросоюза, а напрямую между правозащитными организациями и правительством, как это происходит в цивилизованных странах. Но, к сожалению, у нас пока этого нет, как и нет никаких национальных институтов по правам человека", - констатировал юрист ПЦ "Весна".









Относительно перспектив диалога, правозащитник признался, что на данный момент не видит оснований надеяться, что в ближайшее время он будет оказывать кардинальное влияние на ситуацию внутри страны. Но сам факт, что власти сейчас ведут этот диалог и хотят его продолжать, уже сам по себе позитивный, потому что были периоды, когда никаких отношений (по вине белорусских властей и кризисной ситуации в стране) вообще не было.



