МИД: Бангкок рассматривает проект соглашения о безвизе между Беларусью и Таиландом
Проект соглашения об установлении безвизового режима между Беларусью и Таиландом сейчас рассматривается в Бангкоке, сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси во время проводимого в Facebook «консульского дня».
«Работа ведется. В настоящее время предложенный нами проект соглашения находится на рассмотрении в Бангкоке. Ждем ответа», — пояснили в ведомстве, подчеркивает Млын.
В МИД также пояснили, что дипмиссия Королевства Таиланд находится в Москве (посол королевства аккредитован в Республике Беларусь по совместительству). В Минске функционирует Почетное консульство Таиланда, которое принимает документы на визу. В этой связи вторую часть вопроса целесообразно адресовать в Посольство Таиланда в России.
08:03 19/07/2018
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