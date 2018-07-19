



«Работа ведется. В настоящее время предложенный нами проект соглашения находится на рассмотрении в Бангкоке. Ждем ответа», — пояснили в ведомстве, подчеркивает Млын.





В МИД также пояснили, что дипмиссия Королевства Таиланд находится в Москве (посол королевства аккредитован в Республике Беларусь по совместительству). В Минске функционирует Почетное консульство Таиланда, которое принимает документы на визу. В этой связи вторую часть вопроса целесообразно адресовать в Посольство Таиланда в России.



