Бывший политзаключенный Николай Дедок. 2017 Василий Молчанов/Белсат





Активист анархического движения Николай Дедок получил ответ на свое обращение по поводу превышения сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования и ГУБОПиК своих служебных полномочий во время разгона неформальной встречи анархистов 30 июня.





В ответе ГУБОПиК утверждается, что их сотрудники не принимали участия в операции под Крупками – там якобы работали милиционеры из Крупского РОВД («проводили мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений»). Текст ответа Дедок опубликовал на своей странице в Фейсбуке.









Николай Дедок считает, пишет Белсат, что ГУБОПиК «цинично» переложил ответственность за произошедшее на своих младших коллег из милиции Крупок.





«Если у кого-то есть сомнения что там был ГУБОПиК, подумайте, как это выглядит: участковые из райцентра в масках и в штатском щеголяют своим знанием анархистских групп и деталей моей личной жизни, попутно командуя «СОБРовцами», – отмечает он.

Напомним, как утверждают активисты, 30 июня Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) и ГУБОПиК с использованием оружия разогнал встречу анархистов под Крупками. Анархистов положили лицом в землю, часть заставили стоять на коленях. Так их удерживали почти 6 часов под дождем, пить и есть не давали, девушек не пускали в туалет.











