Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

«Репортеры без границ» возмущены приговором журналисту Галко

«Репортеры без границ» потребовали отменить приговор белорусскому журналисту Дмитрию Галко.

«Репортеры без границ» возмущены приговором журналисту Галко

«Репортеры без границ» (RSF) возмущены приговором журналисту Дмитрию Галко, согласно которому его приговорили к ограничению свободы на четыре года. 


Вменяемое ему в вину применение силы произошло во время столкновения с милиционером, который вместе с несколькими другими офицерами ворвался в его дом в ноябре 2017 года. Суд также обязал Галко выплатить потерпевшему 850 рублей (370 евро) за моральный ущерб. Ранее, еще до уголовных разбирательств Галко уже получил административный штраф в связи с этим инцидентом.


«Это суровое наказание является еще одним доказательством того, как преследуется Дмитрий Галко», - сказал Иоганн Бих, глава отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии. «Это решение должно быть отменено апелляцией».


После того, как суд вынес приговор, Галко описал процесс как политически мотивированный. Он известен своими обширными репортажами из Украины и критикой белорусского правительства. До своего ареста он работал на "Белорусском партизане".


Беларусь занимает 155-е место (между Конго и Руандой) из 180 стран в индексе свободы печати RSF по данным 2018 года.


В заявлении "Репортёров без границ" отмечено, что в последние месяцы белорусские власти ввели дополнительные ограничения на свободу прессы, в том числе беспрецедентную волну штрафов независимым журналистам и принятие еще более "драконовского" закона о средствах массовой информации .

По мат. Репортёры без границ
21:59 18/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё