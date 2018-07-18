«Репортеры без границ» возмущены приговором журналисту Галко

«Репортеры без границ» (RSF) возмущены приговором журналисту Дмитрию Галко, согласно которому его приговорили к ограничению свободы на четыре года.







Вменяемое ему в вину применение силы произошло во время столкновения с милиционером, который вместе с несколькими другими офицерами ворвался в его дом в ноябре 2017 года. Суд также обязал Галко выплатить потерпевшему 850 рублей (370 евро) за моральный ущерб. Ранее, еще до уголовных разбирательств Галко уже получил административный штраф в связи с этим инцидентом.





«Это суровое наказание является еще одним доказательством того, как преследуется Дмитрий Галко», - сказал Иоганн Бих, глава отдела RSF по Восточной Европе и Центральной Азии. «Это решение должно быть отменено апелляцией».





После того, как суд вынес приговор, Галко описал процесс как политически мотивированный. Он известен своими обширными репортажами из Украины и критикой белорусского правительства. До своего ареста он работал на "Белорусском партизане".





Беларусь занимает 155-е место (между Конго и Руандой) из 180 стран в индексе свободы печати RSF по данным 2018 года.





В заявлении "Репортёров без границ" отмечено, что в последние месяцы белорусские власти ввели дополнительные ограничения на свободу прессы, в том числе беспрецедентную волну штрафов независимым журналистам и принятие еще более "драконовского" закона о средствах массовой информации .