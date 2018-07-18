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Российские военные ворвались в армянское село, стреляя из автоматов. Жители в шоке

Во вторник, 17 июля, подразделения 102-й российской военной базы в Армении провели учения в селе Паник Ширакской области. Жителей деревни об этом не предупредили, поэтому взрывы и выстрелы вызвали у них панику.

 

«До трех десятков солдат перекрыли дорогу села, остановили свою колонну, и такие звуки, выстрелы! Хорошо, что патроны были небоевые. Весь народ сразу выбежал из домов после этих звуков, даже есть дети, которые потеряли сознание. Оскорбительно то, что никого не предупредили, что на территории вашей общины будем проводить учения. Если кто-то из Армении в Российской Федерации сделает такое, в общине хотя бы с одним домом, то раздули бы трагедию! Хорошо, поняли, что военная база, спасибо, защищают, но не должны приходить и устраивать боевые действия на территории села!» – говорит очевидец Вардан Макеян, сообщает aravot-ru.am.


Староста села выражает недовольство тем, что каждый день здесь передвигается тяжелая техника российской военной базы, в результате чего разрушены улицы и дороги в деревне.


Губернатор Ширакской области Карен Саруханян заявил Радио Азатутюн, что сегодня встретился с заместителем командующего 102-й российской военной базой.

«Они говорят, что все это была форс-мажорная ситуация, они не собирались осуществлять это именно в этом месте, за что извинились и заверили, что это больше не повторится», – сказал губернатор.

Саруханян заверил, что в настоящее время ведется служебное расследование.

«Они сказали, что организуют мероприятия, организуют день открытых дверей и пригласят также жителей, чтобы не возникло вдруг вражды. Они сказали, что мы братские страны, это была просто халатность», – отметил чиновник.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян сообщил, что инцидент в селе Паник находится в центре внимания Никола Пашиняна.

Министерство обороны Армении в настоящее время также занимается изучением того, что случилось.


"Белсат"
21:23 18/07/2018






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