Староста села выражает недовольство тем, что каждый день здесь передвигается тяжелая техника российской военной базы, в результате чего разрушены улицы и дороги в деревне.





Губернатор Ширакской области Карен Саруханян заявил Радио Азатутюн , что сегодня встретился с заместителем командующего 102-й российской военной базой.





«Они говорят, что все это была форс-мажорная ситуация, они не собирались осуществлять это именно в этом месте, за что извинились и заверили, что это больше не повторится», – сказал губернатор.





Саруханян заверил, что в настоящее время ведется служебное расследование.





«Они сказали, что организуют мероприятия, организуют день открытых дверей и пригласят также жителей, чтобы не возникло вдруг вражды. Они сказали, что мы братские страны, это была просто халатность», – отметил чиновник.





Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян сообщил, что инцидент в селе Паник находится в центре внимания Никола Пашиняна.





Министерство обороны Армении в настоящее время также занимается изучением того, что случилось.