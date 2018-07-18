Отвечая на вопрос журналиста Fox News, почему его сын должен отправиться в Черногорию, чтобы защитить ее в случае нападения, Трамп ответил:





«Я понимаю, о чем вы говорите, я сам задаю себе тот же вопрос… в Черногории очень агрессивные люди… они могут проявить агрессию и, мои поздравления, вы в Третьей мировой войне», — сказал Трамп.





Интервью вышло в эфир 17 июля, после поездки Трампа на саммит НАТО в Брюсселе и после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.



