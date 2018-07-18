Трамп: Агрессивная Черногория может стать причиной Третьей мировой войны
Президент США Дональд Трамп считает, что «агрессивная» Черногория может стать причиной Третьей мировой войны.
Отвечая на вопрос журналиста Fox News, почему его сын должен отправиться в Черногорию, чтобы защитить ее в случае нападения, Трамп ответил:
«Я понимаю, о чем вы говорите, я сам задаю себе тот же вопрос… в Черногории очень агрессивные люди… они могут проявить агрессию и, мои поздравления, вы в Третьей мировой войне», — сказал Трамп.
Интервью вышло в эфир 17 июля, после поездки Трампа на саммит НАТО в Брюсселе и после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
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21:14 18/07/2018
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