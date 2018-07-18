Беларусь пытается найти баланс между Россией и НАТО

В тот же день, во время посещения пограничников на юге страны, Александр Лукашенко озвучил совсем другие мысли. Президент Беларуси предпочел бы вступление Украины в НАТО тому, чтобы наблюдать захват страны националистическими силами и ее переход в «бандитское состояние», где идет война «всех против всех».





Белорусское правительство занимает такую ​​двусмысленную позицию в течение многих десятилетий. По мере расширения НАТО в сторону Беларуси Минск постоянно корректировал свою риторику и расширял осторожное сотрудничество с альянсом. Тем не менее, «призрак НАТО» до сих пор остается основной темой в отношениях Беларуси и России.









Немного знаков беспокойства от Минска





С одной стороны, заявление Макея насчет возможного размещения российской военной базы в Беларуси прозвучало довольно сенсационно. За последние четыре года Минску удалось избежать открытия российской авиабазы. Начиная с весны 2016 года и, возможно, еще гораздо раньше, белорусское руководство отказывалось развернуть баллистические комплексы «Искандер» на своей территории при условии, что их обслуживание и управление будет осуществляться российскими военными. По некоторым сообщениям, Минск хотел самостоятельно развернуть «Искандеры» без привлечения российского военного персонала к их эксплуатации.





Делегация НАТО в Минске. Фото: vsr.mil.by





С другой стороны, белорусское правительство почти никогда не демонстрировало особого недовольства или озабоченности по поводу деятельности НАТО в регионе. 14-16 мая делегация из штаб-квартиры НАТО посетила Минск. Совместно с Министерством обороны Беларуси делегация утвердила новые цели, среди которых — стремление Беларуси к сотрудничеству с НАТО в рамках своего участия в программе «Партнерство ради мира». Несмотря на то, что после той совместной встречи было сказано совсем немного, объем сотрудничества между Беларусью и НАТО постепенно увеличивается.





В планировании белорусского военного бюджета также наблюдается отсутствие заботы о НАТО. По последним данным, президент Лукашенко поднял вопрос о дальнейшем сокращении армии (в настоящее время белорусская армия насчитывает 46482 солдата). В случае реализации этого предложения две или три тысячи военнослужащих перейдут в агентство пограничников.









Насколько серьезен Минск насчет «угрозы НАТО»?





При анализе заявления белорусского министра иностранных дел по поводу возможного размещения российской военной базы следует помнить, что белорусские чиновники неоднократно делали подобные неоднозначные заявления по внешнеполитическим вопросам в прошлом. Например, в феврале 2009 года немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung спросила тогдашнего министра иностранных дел Сергея Мартынова: «Станет ли Беларусь когда-нибудь членом ЕС или даже НАТО?». Министр ответил: «Это, конечно, не является частью нашего сценария на ближайшее будущее. Однако времена могут измениться». Таким образом, заявление Макея относительно размещения российской военной базы в ответ на вторжение НАТО надо воспринимать с особым скептицизмом.





Фото: Council on Foreign Relations





Лучше рассмотреть заявление Макея в контексте белорусско-российских отношений. По мнению белорусского военного эксперта Александра Алесина, «призрак монстра НАТО верно служил Минску [в течение многих лет]». Действительно, во второй половине 1990-х годов президент Лукашенко часто вспоминал о «монстре НАТО», который приближался к границам Беларуси, особенно во время попыток ворваться на политическую сцену России до президентства Путина. Позже Минск использовал подобную тактику, чтобы убедить Москву в необходимости поддержки белорусского руководства.





Громкие антинатовские заявления в 1990-е годы составляли лишь один из аспектов внешней политики Беларуси. Параллельно Иван Антонович, тогдашний заместитель министра иностранных дел Беларуси и фактический архитектор белорусского внешней политики на протяжении последних десятилетий, озвучивал совершенно другое мнение. По его словам,





В трудные годы переходного периода [...], страны НАТО вели себя очень сдержанно, я бы даже сказал — с сочувствием. Для такой мощной организации, как НАТО, при желании было бы легко испортить жизнь любому из государств СНГ. Поведение НАТО было настолько достойным, насколько это было возможно.













Россия терпит отношения между Беларусью и НАТО





Москва, конечно, заметила неоднозначное отношение Беларуси к НАТО. Некоторые российские СМИ нередко набрасываются на Минск за «дезертирство» и обвиняют в попытках уйти на Запад. Например, в своей статье, опубликованной 14 апреля на российском веб-сайте Lenta.ru, Владимир Зотов обвинил Беларусь и ее президента в предательстве России. По мнению Зотова, Беларусь движется все дальше на Запад, однако в то же время продолжает пользоваться экономической поддержкой России.





Тем не менее, российская общественная мысль остается положительной в отношении Беларуси. По данным социологического опроса, проведенного российским «Фондом общественного мнения» в апреле, россияне считают Беларусь одним из самых ценных партнеров, «отношения, с которым должны быть хорошими», наряду с Китаем и США. Более того, россияне назвали Беларусь одной из трех ведущих стран, с которыми Россия должна осуществлять экономическое сотрудничество, наряду с Китаем и Германией.





Владимир Макей и Сергей Лавров. Фото: Foreign Ministry of Russia





Иногда сам Кремль посылал смешанные сигналы о НАТО в Минск. После встречи со своим белорусским коллегой 29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на «разрушительные», по его мнению, новые развертывания НАТО в странах Балтии и Польше, Минск и Москва будут стремиться улучшить свои отношения с Североатлантическим блоком. Таким образом, политика Минска в отношении НАТО имеет довольно шаткое признание в России.





Кроме того, Минск ищет выход из дилеммы выбора между Россией и Западом. 10 июня Александр Лукашенко принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Циндао. Участие президента Беларуси в саммите ШОС демонстрирует его успех в привлечении внимания Пекина, одного из ключевых приоритетов белорусской внешней и оборонной политики.





Чтобы подытожить, Минск проводил двойственный внешнеполитический и оборонный курс в течение десятилетий. Было бы неправильно выносить нравственную оценку такому курсу, поскольку вероятно, что другой курс, где бы Беларусь более явно поддерживала ту или иную сторону в региональных или глобальных противостояниях, уничтожил бы белорусскую государственность.





Это двойственный, однако последовательный курс, который можно охарактеризовать как стремление к большей нейтральности, проводился с начала президентства Лукашенко. Хотя подобная политика совершенно не вписывается в западные концепции, она ни в коем случае не является «соло спектаклем» Лукашенко. Ряд белорусских чиновников внесли не меньший вклад. Эффективность такой политики зависит от признания других стран и блоков в качестве легитимного выбора Беларуси.