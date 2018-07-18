В начале июля в Куропаты поддержать протестующих против работы ресторана «Поедем, поедим» приехал милиционер, сотрудник изолятора временного содержания на Окрестина, Михаил Громыко. Фотографии с ним и его действующим удостоверением в Facebook опубликовала активистка Анна Шапутько. Неделю назад стало известно, что Громыко уволили из органов внутренних дел, осудили и дали 10 суток ареста.

Михаил Громыко рассказывает, что давно собирался поехать в Куропаты. Но его сдерживали семейные обстоятельства, маленький ребенок.





«Хотел выразить свою мысль, взгляды на отношение власти к нашей культуре, к языку, ко всему. Можно сказать, что я завидую украинцам по-своему. Они любят свой язык, свою культуру, защищают их. А у нас это все пропадает. Но жена работает на такой должности, она директор магазина, но заработок небольшой. Дочь учится на платном в университете, сыну маленькому 4,5 года. Это же все сдерживает. Но тут-то всего накопилось, все сошлось. Тот же министр Шуневич Игорь Анатольевич. Эти переодевания в форму НКВД, когда он говорит, что это наша история, наше наследие, пятое-десятое. Не знаю, какое у него там наследие. Мое наследие — Беларусь. Я милиционер Беларуси, независимой страны. От НКВД никуда не деться — да, было, наша история, совместная со всем бывшим Советским Союзом. Но это позорная часть истории. Забыть ее не забудешь, но не надо ее выпячивать. А когда генерал надевает эту форму — то как-будто мы все, милиционеры, ее тоже надеваем. Это что значит, что мы готовы работать теми же методами, что и НКВД? Я так это воспринимаю», — рассказал Громыко.





В истории с протестами в Куропатах, по словам бывшего сотрудника милиции, его зацепил не ресторан «Поедем, поедим», а то, что его разрешили там построить.





«Я не против ресторана, я вообще против застройки Куропат. Это белорусская Голгофа, место печали. А там строят и строят, нарушают законы. А со временем совсем застроят и скажут, что не было здесь ничего. Никто не расстреливал никого», — говорит Михаил Громыко.





Семья милиционера о том, что он поедет в Куропаты не знала. А после не все члены семьи отнеслись к этому спокойно.





«Жена как раз собиралась к теще ехать в деревню. Я говорю, у меня здесь дела, то-се. Отвез жену, вернулся — и поехал в Куропаты. Но раньше я говорил, что собираюсь, она все уговаривала еще год доработать. Но так это не кончится никак, так и будешь „дорабатывать еще немного“ всю жизнь», — говорит Громыко и объясняет, что хотел приехать в Куропаты как действующий милиционер, с удостоверением. И даже собирался надеть форму, но передумал.





«Мне и руководство говорило после: зачем ты так, уволился бы и делай что хочешь. Но бывший милиционер это было бы уже не то. Я хотел показать, что в милиции есть нормальные, достойные люди, которые тоже переживают за свою родину, за людей своих», — рассказывает бывший милиционер.





Уволили Громыко через день после его поездки в Куропаты. Задержали 4 июля по дороге в Минск, куда он возвращался из деревни друга. Суд прошел 5 июля, где ему дали 10 суток за фото с бело-красно-белым флагом.



