– Мы имеем дело с обычным номенклатурным серпентарием, где все друг друга давят, душат, плюются ядом, сдают с потрохами. Именно по этой причине многие коррупционные дела стали достоянием общественности, а не потому, что власти решили бороться с коррупцией, – заявил в комментарии charter97 Леонид Заико. – Многие чиновники говорили мне, что в этой системе можно посадить каждого после пяти лет работы.





Экономист считает, что достойные люди давно ушли из власти.





– Любой нормальный человек не смог бы там работать. Честные люди из этой власти ушли, – высказал мнение Леонид Заико. – Повторюсь, там настоящий серпентарий. Демократов и интеллигентных людей эта система просто сжирает. Вот положат тебе $ 100 тысяч в стол на рабочем месте. Ты приходишь – а возле кабинета уже стоит ОМОН. Я общался с людьми, которые ушли из правительства, из силовых органов. Если ты со всеми чиновниками из одного корыта не хлебаешь рылом, то тебя просто подставят.