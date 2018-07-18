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Карбалевич – о деле профсоюзов: Приговор будет, у меня лично в этом сомнений нет

Политический обозреватель – о том, появятся ли в Беларуси новые политзаключенные.

30 июля в Минске начнется рассмотрение дела независимых профсоюзов. Руководителя профсоюза РЭП Геннадия Федынича и бухгалтера организации Игоря Комлика обвиняют в получении крупных сумм на заграничный банковский счет и неуплате налогов в особо крупном размере. В свою очередь обвиняемые считают дело политически мотивированным и сфабрикованным.

– Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Спасибо суду, спасибо властям, которые подготовили шикарный «подарок» к моему дню рождения – 31 июля мне исполняется 61 год. В нашей стране редко бывают незапланированные случайности, – сказал praca-by.info Геннадий Федынич. – Создать фейковый электронный ящик, нашпиговать его поддельными документами, а затем легализовать их через прокуратуру и суд – таких прецедентов в Беларуси еще не было.

Есть ли вероятность, что руководители профсоюза, который активно проявили себя в ходе протестов «тунеядцев» весной прошлого года, станут политическими заключенными?

– То, что этот приговор будет, у меня лично сомнений нет. Так как оправдательных решений в судах у нас практически не бывает, – прокомментировал ситуацию «Салідарнасці» политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Уголовное дело против независимых профсоюзов, по мнению политического обозревателя, было возбуждено по комплексу факторов:

– Во-первых, это действительно попытка нейтрализовать структуру, которая активно занимается социальными проблемами населения и участвовала в социальных волнениях в стране. Во-вторых, власти нашли повод, чтобы из-за непонятно откуда найденного за рубежом счета, заняться этим делом. Думаю, все это одновременно сыграло свою роль.

В то же время Валерий Карбалевич не думает, что приговор по делу профсоюзов будет связан с лишением свободы:

– Пока власть не видит для себя серьезных опасностей со стороны оппозиции и гражданского общества, я думаю, что дело будет ограничиваться судебными приговорами, не ведущими к появлению политических заключенных. Но если вдруг власть почувствует какую-то реальную угрозу, то возможны разные варианты.

Вспомните, как после акции нетунеядцев возникло дело «Белого легиона», когда три десятка человек посадили тюрьму, показывали разные страшилки с оружием. А потом, когда протесты утихли и опасность исчезла, то всех отпустили и дело закрыли. Я думаю, что примерно по такой же схеме все будет продолжаться.

Политолог уверен: если для властей серьезная опасность появится, то будет реализован гораздо более жесткий сценарий.

– И даже отношения с Европы их не остановят, потому что угроза внутренняя для властей гораздо более важная, чем какие-то дипломатические отношения. Тем более, что Европа в последнее время стала смотреть на многие вещи более мягко и лояльно, – сказал собеседник «Салідарнасці».

19:11 18/07/2018






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