В России судят задержанного в Гомеле украинца Павла Гриба

Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению в содействии в террористической деятельности гражданина Украины 19-летнего Павла Гриба.





По версии следствия, украинец с марта по май 2017 года через социальные сети убеждал страшеклассницу из Сочи заложить взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня 2017 года, сообщили в пресс-службе суда.





Также интернет-знакомый предлагал девушке вместе сбежать из страны. При этом Павел Гриб находился на территории Украины.





Санкции ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие в террористической деятельности») предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч российских рублей.





Как сообщали СМИ, студент Киево-Могилянской академии переписывался со школьницей из Адлера в социальных сетях. Мать девушки была украинкой, а сама школьница говорила на украинском языке.





В переписке они обсуждали, в том числе, боевые действия на Донбассе. Молодые люди решили встретиться в белорусском Гомеле, так как школьница не имела обязательного для визита в Украину заграничного паспорта. На длившееся около часа свидание она прилетела с матерью.





Сразу после него Павла Гриба задержали, после чего юношу доставили в Россию. Суда он дожидался в краснодарском СИЗО-5, которое находится в здании краевого управления ФСБ.





Судебное заседание по делу политзаключенного Павла Гриба состоится в Ростове-на-Дону 23 июля. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook.





Заседание будет открытым.