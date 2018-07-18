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Украинский эксперт: Россия усиливает контроль над Беларусью

Выдавливание украинского АО "Мотор Сич" с Оршанского авиаремонтного завода, похищение украинского гражданина Павла Гриба в Гомеле, шпионский скандал свидетельствуют об усилении российского контроля над Беларусью. Об этом в интервью "Белорусскому партизану" заявил политический эксперт Олександр Палий.

Украинский эксперт: Россия усиливает контроль над Беларусью

- Плохо. Потому что Ежель причастен к ослаблению Украинской Армии и разворовыванию армейского имущества перед войной. Согласно обвинениям Генпрокуратуры Украины, он не беженец, а человек, который лишь по одному из эпизодов толкнул «налево» множество вооружения, в частности, стратегические бомбардировщики. 

- Буквально неделю назад белорусское государство выдавило  АО «Мотор Сич», которое выкупило в 2012 году 60% акций предприятия,  из состава акционеров Оршанского авиаремонтного завода. Можно ли считать "отжатие" завода чисто экономическим спором?

- Как многие в Украине подозревают, это предприятие было создано для того, чтобы вопреки санкциям Украины против России обеспечивать поставки деталей украинских двигателей де-факто российским потребителям и потребителям, находящимся под контролем России, а также, вероятно, выуживать техническую документацию и способствовать переносу производства из Украины в Россию или Китай. Россия до сих пор имеет трудности с созданием своего вертолетного двигателя. Поэтому для простого хозяйственного спора здесь слишком много всего наворочено. 

- Не свидетельствуют ли последние события (похищение Павла Гриба на территории Беларуси, шпионский скандал, отжатие Оршанского авиаремонтного завода, предоставление убежища Ежелю) об ухудшении отношении между Минском и Киевом?

- Это знаки усиления контроля России над Беларусью, когда последняя имеет все меньше возможностей для реализации собственной долгосрочной стратегии внешней политики. Когда россиянам чего-нибуть от Лукашенко действительно нужно, это реализуется вопреки долгосрочным интересам Беларуси.

- Согласно недавнему опросу группы "Рейтинг", 74% респондентов положительно относятся к Беларуси. О чем говорит эта цифра?

- В Украине действительно очень хорошо относятся к белорусам, не видят объективных причин для разодров между двумя народами, и прекрасно понимают  разницу между ними и россиянами. В Украине распространено сочувственное отношение к белорусам, потому что мы прекрасно понимаем, под каким прессингом находится белорусская идентичность. Когда существует угроза небольшим народам, тем более соседним, сочувствие всегда естественно. 

- Можно ли оценивать отношение Беларуси и Украины в динамике?

- Чем более независима политика Беларуси, чем более она лишается российских пут, особенно в военной и экономической сфере, тем лучше наши отношения. Пока эти отношения чрезмерно увязанны белорусским руководством с отношениями Беларуси с Россией. Вряд ли это в интересах самой Беларуси.

"Белорусский партизан"
17:53 18/07/2018






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