Украинский эксперт: Россия усиливает контроль над Беларусью

- Бывший посол Украины Михаил Ежель, обвиняемый в злоупотреблении властью и служебным положением, получил статус беженца в Беларуси. Как это событие может повлиять на двусторонние отношения?





- Плохо. Потому что Ежель причастен к ослаблению Украинской Армии и разворовыванию армейского имущества перед войной. Согласно обвинениям Генпрокуратуры Украины, он не беженец, а человек, который лишь по одному из эпизодов толкнул «налево» множество вооружения, в частности, стратегические бомбардировщики.





- Буквально неделю назад белорусское государство выдавило АО «Мотор Сич», которое выкупило в 2012 году 60% акций предприятия, из состава акционеров Оршанского авиаремонтного завода. Можно ли считать "отжатие" завода чисто экономическим спором?





- Как многие в Украине подозревают, это предприятие было создано для того, чтобы вопреки санкциям Украины против России обеспечивать поставки деталей украинских двигателей де-факто российским потребителям и потребителям, находящимся под контролем России, а также, вероятно, выуживать техническую документацию и способствовать переносу производства из Украины в Россию или Китай. Россия до сих пор имеет трудности с созданием своего вертолетного двигателя. Поэтому для простого хозяйственного спора здесь слишком много всего наворочено.





- Не свидетельствуют ли последние события (похищение Павла Гриба на территории Беларуси, шпионский скандал, отжатие Оршанского авиаремонтного завода, предоставление убежища Ежелю) об ухудшении отношении между Минском и Киевом?





- Это знаки усиления контроля России над Беларусью, когда последняя имеет все меньше возможностей для реализации собственной долгосрочной стратегии внешней политики. Когда россиянам чего-нибуть от Лукашенко действительно нужно, это реализуется вопреки долгосрочным интересам Беларуси.





- Согласно недавнему опросу группы "Рейтинг", 74% респондентов положительно относятся к Беларуси. О чем говорит эта цифра?





- В Украине действительно очень хорошо относятся к белорусам, не видят объективных причин для разодров между двумя народами, и прекрасно понимают разницу между ними и россиянами. В Украине распространено сочувственное отношение к белорусам, потому что мы прекрасно понимаем, под каким прессингом находится белорусская идентичность. Когда существует угроза небольшим народам, тем более соседним, сочувствие всегда естественно.





- Можно ли оценивать отношение Беларуси и Украины в динамике?





- Чем более независима политика Беларуси, чем более она лишается российских пут, особенно в военной и экономической сфере, тем лучше наши отношения. Пока эти отношения чрезмерно увязанны белорусским руководством с отношениями Беларуси с Россией. Вряд ли это в интересах самой Беларуси.