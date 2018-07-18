В Кремле переврали слова Путина о референдуме в Крыму

«Мы считаем, что МЫ провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций», — сказал Путин на пресс-конференции (44-45 минута).





Однако на сайте Кремля второе местоимение «мы» отсутствует . Таким образом, цитата становится двусмысленной и не дает точного ответа на вопрос, кто провел референдум.





Напомним, в 2014 году Верховный Совет Крыма, проводя референдум о вхождении в состав России, сослался на Устав ООН, в котором написано, что каждая нация имеет право на самоопределение.



