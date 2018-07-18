В Кремле переврали слова Путина о референдуме в Крыму
Администрация Кремля в стенограмме с пресс-конференции после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поправила слова российского президента, который заявил, что «мы» провели референдум в Крыму.
«Мы считаем, что МЫ провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций», — сказал Путин на пресс-конференции (44-45 минута).
Однако на сайте Кремля второе местоимение «мы» отсутствует. Таким образом, цитата становится двусмысленной и не дает точного ответа на вопрос, кто провел референдум.
Напомним, в 2014 году Верховный Совет Крыма, проводя референдум о вхождении в состав России, сослался на Устав ООН, в котором написано, что каждая нация имеет право на самоопределение.
Путин неоднократно подчеркивал, что голосование провели сами жители Крыма. Но в 2015 году российский президент рассказал, что перед референдумом Верховный совет республики захватил российский спецназ, пишет snob.ru
17:15 18/07/2018
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