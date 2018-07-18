Об этом решении по делу «Мазепа и другие против России» сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте ЕСПЧ.





Обозревателя Анну Политковскую, известную журналистскими расследованиями, убили пятью выстрелами из пистолета в Москве 7 октября 2006 года в подъезде ее дома на Лесной улице.





Мотивом преступления следствие сочло недовольство ее журналистской деятельностью, однако заказчиков убийства не нашли. Таковым называли ныне покойного бизнесмена Бориса Березовского, однако никаких доказательств его причастности не было представлено.





Летом 2014 года Московский горсуд за исполнение и организацию преступления к пожизненному заключению приговорил Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима.





Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения. Российские СМИ сообщали, что Гайтукаев умер в колонии в июне 2017 года.





С жалобой в ЕСПЧ на неэффективное расследование убийства Анны Политковской обратились дети журналистки Илья и Вера Политковские, ее мать Раиса Мазепа и сестра Елена Кудимова.





Суд пятью голосами против двух установил, что российские власти нарушили статью 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь), не приняли мер для всестороннего расследования преступления и не установили заказчиков убийства Политковской.





В решении суда отмечается, что «в то время как власти нашли и осудили группу мужчин, которые непосредственно осуществили заказное убийство госпожи Политковской, они не смогли провести адекватные следственные действия по поиску лица или лиц, заказавших убийство.





Власти следовали одной версии о заказчике преступления, указывая на покойного российского бизнесмена, проживавшего в Лондоне, однако, не объяснили, каким образом появилось такое направление в расследовании.





Они должны были также изучить другие возможности, в том числе предложенные заявителями. Заявители утверждали о причастности к убийству сотрудников ФСБ России или внутренней секретной службы администрации Чеченской Республики».





В решении ЕСПЧ также отмечается, что расследование началось в 2006 году, правительство заявило о том, что следствие все еще продолжается, «не приводя убедительных причин, почему это продолжается так долго».





В целом государство не выполнило требование о проведении надлежащего и оперативного расследования, а потому суд постановил, что Россия должна выплавить заявителям в качестве компенсации морального вреда 20 тысяч евро.