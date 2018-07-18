СМИ: Меланию Трамп "перекосило" после рукопожатия Путина
Английские СМИ обратили внимание на выражение лица супруги президента США Мелании Трамп сразу после того, как она обменялась рукопожатием с президентом РФ Владимиром Путиным.
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На саммите президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля произошел казус с женой американского лидера Меланией Трамп, пишет The Mirror. Она также встречалась с российским главой Владимиром Путиным и пожимала ему руку. Это попало на кадры, опубликованные изданием.
Сначала первая леди пожимает Владимиру Путину руку с широкой улыбкой, а затем отворачивает голову, чтобы президент России не видел, как она корчит гримасу недовольства. Однако камера продолжала все это снимать.
Впрочем многие пользователи, обсуждающие эту публикацию в Интернете, решили, что лицо Мелании демонстрировало "ужас" и "озноб".
С того самого дня, как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, лицо Мелании Трамп было источником интенсивных спекуляций, отмечает издание.
Так ранее СМИ обсуждали резкую смену настроения Мелании на инаугурации, когда улыбку на ее лице сменило выражение самого мрачного отчаяния, пишет mk.ru
15:53 18/07/2018
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