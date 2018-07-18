СМИ: Меланию Трамп "перекосило" после рукопожатия Путина

На саммите президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля произошел казус с женой американского лидера Меланией Трамп, пишет The Mirror . Она также встречалась с российским главой Владимиром Путиным и пожимала ему руку. Это попало на кадры, опубликованные изданием.





Сначала первая леди пожимает Владимиру Путину руку с широкой улыбкой, а затем отворачивает голову, чтобы президент России не видел, как она корчит гримасу недовольства. Однако камера продолжала все это снимать.





Впрочем многие пользователи, обсуждающие эту публикацию в Интернете, решили, что лицо Мелании демонстрировало "ужас" и "озноб".









С того самого дня, как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, лицо Мелании Трамп было источником интенсивных спекуляций, отмечает издание.



