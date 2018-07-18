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Экс-президент США зажигательно станцевал с вдовой Нельсона Манделы

Бывший президент США Барак Обама посетил мероприятие по случаю 100-летия Нельсона Манделы в Йоханнесбурге (ЮАР).
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Кроме острого выступления Обамы, особенно касательно встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, во время которого экс-президент критиковал "политику сильного человека" и "политику страха, обиды, сокращения расходов", он традиционно повеселился несколько минут. 

Обама станцевал прямо на сцене с вдовой Манделы – Грасой Машел и президентом Южной Африки Сирилом Рамафозой во время выступления южноафриканской исполнительницы Тандисвы Мазвай, передает segodnya.ua

15:07 18/07/2018






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