Экс-президент США зажигательно станцевал с вдовой Нельсона Манделы
Бывший президент США Барак Обама посетил мероприятие по случаю 100-летия Нельсона Манделы в Йоханнесбурге (ЮАР).
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Кроме острого выступления Обамы, особенно касательно встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, во время которого экс-президент критиковал "политику сильного человека" и "политику страха, обиды, сокращения расходов", он традиционно повеселился несколько минут.
Обама станцевал прямо на сцене с вдовой Манделы – Грасой Машел и президентом Южной Африки Сирилом Рамафозой во время выступления южноафриканской исполнительницы Тандисвы Мазвай, передает segodnya.ua
15:07 18/07/2018
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