Экс-президент США зажигательно станцевал с вдовой Нельсона Манделы

Кроме острого выступления Обамы, особенно касательно встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, во время которого экс-президент критиковал "политику сильного человека" и "политику страха, обиды, сокращения расходов", он традиционно повеселился несколько минут.



