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Защитники Куропат готовят обращение в Администрацию Лукашенко

Защитники Куропат объявили о широкой кампании бойкота ресторана "Поедем поедим". Об этом сопредседатель оргкомитета партии БХД Павел Северинец заявил на импровизированной пресс-конференции 18 июля.

Кроме развлекательного учреждения около Куропат планируется бойкотировать другие рестораны Зайдеса. Например, в четверг, 19 июля, планируется провести бойкот ресторана "Гранд Кушавель" в Минске.

Также защитники Куропат обратились к поставщикам продуктов в ресторан "Поедем поедим", чтобы те отказались от сотрудничества с этим учреждением. По словам Северинца, это компании "Лидское пиво", "Vino & Vino", "Морозпродукт", "Е-доставка".

Отдельное обращение принято к руководителям религиозных конфессий в Беларуси. Кроме того, защитники Куропат готовят обращение в Администрацию президента насчет увеселительного заведения около Куропат, передает Еврорадио.

14:58 18/07/2018






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