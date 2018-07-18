Защитники Куропат готовят обращение в Администрацию Лукашенко

Кроме развлекательного учреждения около Куропат планируется бойкотировать другие рестораны Зайдеса. Например, в четверг, 19 июля, планируется провести бойкот ресторана "Гранд Кушавель" в Минске.





Также защитники Куропат обратились к поставщикам продуктов в ресторан "Поедем поедим", чтобы те отказались от сотрудничества с этим учреждением. По словам Северинца, это компании "Лидское пиво", "Vino & Vino", "Морозпродукт", "Е-доставка".



