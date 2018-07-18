Защитники Куропат готовят обращение в Администрацию Лукашенко
Защитники Куропат объявили о широкой кампании бойкота ресторана "Поедем поедим". Об этом сопредседатель оргкомитета партии БХД Павел Северинец заявил на импровизированной пресс-конференции 18 июля.
Кроме развлекательного учреждения около Куропат планируется бойкотировать другие рестораны Зайдеса. Например, в четверг, 19 июля, планируется провести бойкот ресторана "Гранд Кушавель" в Минске.
Также защитники Куропат обратились к поставщикам продуктов в ресторан "Поедем поедим", чтобы те отказались от сотрудничества с этим учреждением. По словам Северинца, это компании "Лидское пиво", "Vino & Vino", "Морозпродукт", "Е-доставка".
Отдельное обращение принято к руководителям религиозных конфессий в Беларуси. Кроме того, защитники Куропат готовят обращение в Администрацию президента насчет увеселительного заведения около Куропат, передает Еврорадио.
14:58 18/07/2018
‡агрузка...