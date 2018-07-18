Приедет ли Бабич российским послом в Беларусь?

В СМИ обсуждают вероятную замену посла России в Беларуси. С подачи российских инсайдеров преемником Александра Сурикова называют полномочного представителя президента РФ в Поволжском федеральном округе Михаила Бабича. Насколько возможным и насколько значимым для белорусско-российских отношений явилось бы такое назначение?





Михаил Бабич нарисовался из недр армии и силовых структур (служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей»).





Как утверждают российские источники он пользуется большим личным доверием В. Путина, свидетельством чему – карьера Бабича, который в 2000-2001 был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области, возглавлял правительство Чечни (2002-2003), а последние семь курировал Приволжский федеральный округ.





Судя по всему, этот человек находится в восходящей фазе своей карьеры, и именно по этой причине назначение его послом в Минск маловероятно. В Кремлевской табели о рангах региональный руководитель или смотритель по региону значительно выше послов куда бы то ни было.





Это верно не только для России: много ли представителей экспертного сообщества знают по имени белорусских послов в Россию, Украину, Литву, Польшу, Германию или США?





Если же Бабич действительно будет представлен Минску на согласование в качестве посла, то это будет прямым свидетельством того, что его карьеру ожидает нисходящий эпизод, и во внутрироссийских политических раскладах эта фигура особого веса больше не имеет.





Ибо послами назначают людей хороших, лояльных, проверенных, но утративших власть, которая компенсируется «синекурой» представительских забот и радостей. Я полагаю, что Бабич все еще достаточно молод и влиятелен для того, чтобы отправлять его в заслуженное предпенсионное путешествие.





Можно вспомнить о том, что не так давно М. Бабича российские инсайдеры уже направляли послом в Турцию. Можно лишь гадать на счет источников информационной утечки. Быть может, бароны Привольжья, притесняемые Бабичем, пытаются выдать желаемое за действительное? Быть может, представители непризнанных ЛНР и ДНР пытаются таким странным образом испортить белорусско-украинские отношения?





Да-да, конечно, Киев уже давал отказ относительно Бабича, но это был 2014 год – и карьера нашего героя не находилась в понижательной фазе, ибо в военное время действуют иные правила, отличные от номенклатурной логики перестановок фигур.









Можно также вспомнить о том, что непосредственно до Бабича, во время перестановок в Администрации президента России, телеграмм-канал «Незыгарь», этот неистощимый источник слухов, в российские послы в Беларусь пророчил Владислава Сурикова. Которому в итоге больше понравилось продолжать жить в России, а не усиливать ее влияние тут. Хотя в местной оптике все выглядело иначе.





Мне вспоминается эпизод с Дмитрием Аяцковым, бывшим губернатором Саратовкой области. В июле 2005 года, на пресс-конференции в Саратове, которую он дал уже после получения агремана (официального согласия на приезд в Минск в качестве посла), Аяцков сказал нечто не очень почтительное в адрес Александра Лукашенко.





«Перестать дуть щёки» – этой фразы оказалось достаточно, чтобы Кремлю пришлось согласовывать новую кандидатуру, более приемлемую для Минска. Этой фигурой оказался Александр Суриков.





Сам эпизод свидетельствует о значимости назначений такого уровня и реальной возможности послов влиять на ситуацию внутри страны, в которой они гостят.





Таким образом, Россия не может прислать «сильного» посла, который тут якобы сможет наводить порядок. Если вы не согласны, см. случай Аяцкова и других послов и посольств, включая американское.





Назначение той или иной фигуры не является значимым для российско-белорусских отношений, направленность и содержание которых определяется на других – высоких и низких – уровнях.