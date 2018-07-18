Как заявил глава отделения организации по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бир, этот жесткий приговор еще одно свидетельство преследования Дмитрия Галко, и этот приговор должен быть отменен, передает радио Свабода





Еще до суда, когда Галко находился за решеткой, "Репортеры без границ»"потребовали его освобождения, так как дело против него "напоминает месть". Организация не увидела "никаких оснований, чтобы журналист был в тюрьме".





"Репортеры без границ" также напомнили, что Беларусь в их Рейтинге свободы прессы занимает очень низкую 155-ю позицию из 180 стран.









Журналисту Галко, известному по сотрудничеству с рядом независимых изданий, в том числе и с «Белорусским партизаном», 17 июля приговорили к 4 годам ограничения свободы за «нападение на милиционера».





Сам Галко называет приговор политически мотивированным, не признает вины и заявляет, что не бил милиционера, а только пытался вывести его из квартиры, в которую милиционер попал незаконно.