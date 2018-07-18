Как следует из судебного решения, именно на этом основании правоохранительные органы Украины получили разрешение на использование процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении Михаила Ежеля, передает радио Свабода





Одобряя соответствующее решение, суд сослался на справку Главного управления военной контрразведки от 16 мая 2017 года о том, что Михаил Ежель «в Республике Беларусь получил статус беженца, и, по оперативным данным, он проживает с семьей в Минске, где арендует квартиру».





Сам Михаил Ежель подтвердил эту информацию TUT.BY





"Да, действительно я получил статус беженца, это произошло больше года назад. Сейчас я с семьей проживаю в Минске, у семьи вид на жительство. Вопросы по поводу суда — туда, в Украину", — сказал Ежель.





Михаила Ежеля обвиняют в неправомерном использовании в течение 2011-2012 годов почти 43 миллионов гривен из государственного бюджета на оплату услуг частных компаний по питанию личного состава Вооруженных сил Украины. На тот момент это составляло около 5,5 миллиона долларов в эквиваленте.





Последний раз Михаил Ежель приезжал в Украину в августе 2014 года и на допросе не признал своей вины. В то же время неизвестно, обращались ли власти Украины к Беларуси с просьбой о выдаче бывшего чиновника.





Михаил Ежель занимал пост главы Минобороны Украины с марта 2010 года по февраль 2012-го. В апреле 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович назначил Ежеля послом в Беларуси.





В августе 2014-го генпрокурор Украины Виталий Яремы заявил, что против Ежеля возбужден ряд уголовных дел.





В конце апреля 2015 года Ежеля отозвал из Минска нынешний президент Украины Петр Порошенко, а в мае его уволили с занимаемой должности.