По данным очевидцев, российские солдаты стреляли из автоматов и устраивали взрывы, что вызвало негодование местных жителей, пишет Newshay





"До трех десятков солдат перекрыли дорогу села, остановили свою колонну, и такие звуки, выстрелы! Хорошо, что патроны были небоевые. Весь народ сразу выбежал из домов после этих звуков, даже есть дети, которые потеряли сознание.





Оскорбительно то, что никого не предупредили, что на территории вашей общины будем проводить учения. Если кто-то из Армении в Российской Федерации сделает такое, в деревне хотя бы с одним домом, то раздули бы трагедию! Хорошо, поняли, что военная база, спасибо, защищают, но не должны приходить и устраивать боевые действия на территории села!", — сообщил глава сельской администрации Вардан Макеян.









Жители села успели снять на видео происходящее, даже их беседу с представителями российской базы.













Напомним, Россия в последнее время хоть и не настаивает на своей военной базе в Беларуси, но при случае обязательно об этом вспомнит. Что скажет на это Лукашенко, если случай окажется для него крайне неудачный. Уж не это ли он имел ввиду, говоря о возмодной утрате суверенитета?

Вот так ведут себя российские военные в чужой стране.