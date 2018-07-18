Оба самолета принадлежат государственному авиапарку РФ. Это означает, что на них летают лишь высшие государственные чины. «Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таком самолете летает российское руководство», - сказал Postimees глава пресс-службы геншатба Сил обороны Эстонии Арво Йыэсалу.





На фотографиях видно, что Путин прибыл в Хельсинки на самолете ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022. При изучении онлайн-радаров становится понятно, что самолет именно с этим регистрационным номером нарушил воздушное пространство Эстонии.





Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены. У самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.









Министерство иностранных дел вызвало 17 июля представителя российского посольства и передало ему ноту протеста. Всего в этом году самолеты РФ уже шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.







