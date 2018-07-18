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США являются главным гарантом национальной безопасности Польши

Об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий.


Foto: PAP/Paweł Supernak

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что США являются главным гарантом национальной безопасности Польши и партнером в этой области. На пресс-конференции во вторник в Варшаве глава правительства Польши отнесся к прошедшему в понедельник в Хельсинки саммиту лидеров США и России, отметив, что в связи с возможными изменениями в американо-российских отношениях после встречи Трамп – Путин он не видит угрозы для Польши. «Я не заметил, чтобы президент Трамп пошел на уступки перед Россией по вопросу о Крыме или войне на Украине», - заявил премьер Моравецкий.

Наряду с этим глава правительства Польши высказался за укрепление обороноспособности восточного фланга НАТО из-за угрозы, происходящей от России, проводящей агрессивную политику. В этой связи премьер Моравецкий приветствовал решения недавнего саммита НАТО в Брюсселе, который поддержал идею укрепления восточного фланга Альянса. «В последние недели на многих международных форумах отмечалась важная роль Польши, а также необходимость укрепления безопасности в нашей части Европы», – заявил премьер Матеуш Моравецкий.

Глава правительства Польши также приветствовал критические замечания президента США по поводу энергетической политики некоторых стран ЕС, в частности, Германии, которая – по мнению Дональда Трампа – в связи с участием в строительстве газопровода Nord Stream-2 становится заложницей России.


radiopolsha.pl
10:15 18/07/2018






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