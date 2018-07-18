"Если Жарко и правда крестный отец Коли, то для Лукашенко это сдерживающий момент"
Подробности громкого "дела врачей" давно обнародованы, но Лукашенко продолжает хранить гробовое молчание, никак не комментируя эту тему. Уж не потому ли, что в этом оказался "замазан" человек из его ближайшего окружения - вице-премьер Василий Жарко?И Лукашенко просто не знает, как ему выкрутиться из ситуации, чтобы и овцы были целы, и волки сыты.
Эксперты для UDF.BY попытались предсказать будущее вице-премьера в связи с коррупцией в Минздраве.
Политолог Логвинец: Лукашенко чувствует, что люди рядом с ним связаны с коррупционной схемой
Политолог и основатель общественного движения «Дзея» Алесь Логвинец считает, что силовики не стали бы раскручивать дело против коррупционеров в медицине без санкции главы Беларуси. По его мнению, рано или поздно Лукашенко выскажется на эту тему, хотя пока и обходит ее стороной.
«Лукашенко чувствует, что люди рядом с ним, в том числе нынешний вице-премьер Василий Жарко, так или иначе связаны с этим делом. Поэтому для него это очень неприятная ситуация», – полагает Алесь Логвинец.
В начале года в отставку были отправлены министры спорта и лесного хоязйства – за то, что их подчиненные попались на коррупции. Почему же до сих пор не уволен Василий Жарко, ведь обвиняемые в коррупции начинали работать в его бытность министром здравоохранения? Он лично приглашал их на "хлебные" должности и утверждал.
"Если Жарко и правда крестный отец Коли, то для Лукашенко это сдерживающий момент"
«Похоже на то, что здесь очень сильный персональный фактор для Лукашенко. Жарко - личность, очень близкая к главе государства. Если он и правда крестный отец Коли, то для Лукашенко это явно сдерживающий момент», – говорит политолог.
При этом Алесь Логвинец считает, что решение об отставке Василия Жарко уже принято, или, по крайней мере, обсуждается. Но вряд ли чиновник окажется на обочине.
«Этот человек останется в обойме президента в той или иной форме. Главное - не квалификация и порядочность, а личная лояльность», – считает Алесь Логвинец.
При этом политолог уверен, что громкий скандал в Минздраве не изменит ситуацию с нарушениями при госзакупках – для этого нужны радикальные реформы. Пока роль государства в стране остается очень большой, и значительная часть национальной прибыли распределяется через бюджет, госзакупки останутся сферой, где чиновники будут пытаться урвать себе кусок различными путями.
«Чиновники воспринимают свои должности как вотчину для кормления», – сказал Алесь Логвинец.
Экономист Марголин: Условий для борьбы с коррупцией нет
Экономист Лев Марголин считает, что скандал в Минздраве не приведет к каким-либо изменениям в стране.
«Как начали раскручивать дело в отрасли медицины, точно так же можно было начать раскручивать дела в любых других сферах. Коррупция в Беларуси, к сожалению, растет и процветает», – уверен экономист.
По его мнению, в Беларуси нет главных условий для борьбы с коррупцией. Отсутствует рыночная экономика и свободная конкуренция. Отсутствует по большому счету свободная пресса, которая могла бы держать руку на пульсе чиновников. Управленцы во многих случаях имеют право решать вопросы на свое усмотрение и чувствуют всевластие.
«Пройдет этот коррупционный скандал, и я думаю, что даже в медицинской отрасли вряд ли что-то поменяется», – считает Лев Марголин.
Но почему Лукашенко не комментирует громкие задержания медиков? Экономист полагает, что таким образом он пытается показать, что это все же не системная проблема, а нарушения со стороны одной группы.
Что касается будущего Василия Жарко, экономист полагает, что коррупционный скандал может не помешать ему остаться при должности. Чиновник уже заявил, что якобы не знал о нарушениях. И он уже некоторое время не работал министром здравоохранения (хотя как вице-премьер курировал эту сферу - прим. БП).
09:54 18/07/2018
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