Эксперты для UDF.BY попытались предсказать будущее вице-премьера в связи с коррупцией в Минздраве.





Политолог Логвинец: Лукашенко чувствует, что люди рядом с ним связаны с коррупционной схемой





Политолог и основатель общественного движения «Дзея» Алесь Логвинец считает, что силовики не стали бы раскручивать дело против коррупционеров в медицине без санкции главы Беларуси. По его мнению, рано или поздно Лукашенко выскажется на эту тему, хотя пока и обходит ее стороной.





«Лукашенко чувствует, что люди рядом с ним, в том числе нынешний вице-премьер Василий Жарко, так или иначе связаны с этим делом. Поэтому для него это очень неприятная ситуация», – полагает Алесь Логвинец.





В начале года в отставку были отправлены министры спорта и лесного хоязйства – за то, что их подчиненные попались на коррупции. Почему же до сих пор не уволен Василий Жарко, ведь обвиняемые в коррупции начинали работать в его бытность министром здравоохранения? Он лично приглашал их на "хлебные" должности и утверждал.





"Если Жарко и правда крестный отец Коли, то для Лукашенко это сдерживающий момент"





«Похоже на то, что здесь очень сильный персональный фактор для Лукашенко. Жарко - личность, очень близкая к главе государства. Если он и правда крестный отец Коли, то для Лукашенко это явно сдерживающий момент», – говорит политолог.





При этом Алесь Логвинец считает, что решение об отставке Василия Жарко уже принято, или, по крайней мере, обсуждается. Но вряд ли чиновник окажется на обочине.





«Этот человек останется в обойме президента в той или иной форме. Главное - не квалификация и порядочность, а личная лояльность», – считает Алесь Логвинец.





При этом политолог уверен, что громкий скандал в Минздраве не изменит ситуацию с нарушениями при госзакупках – для этого нужны радикальные реформы. Пока роль государства в стране остается очень большой, и значительная часть национальной прибыли распределяется через бюджет, госзакупки останутся сферой, где чиновники будут пытаться урвать себе кусок различными путями.





«Чиновники воспринимают свои должности как вотчину для кормления», – сказал Алесь Логвинец.









Экономист Марголин: Условий для борьбы с коррупцией нет





Экономист Лев Марголин считает, что скандал в Минздраве не приведет к каким-либо изменениям в стране.





«Как начали раскручивать дело в отрасли медицины, точно так же можно было начать раскручивать дела в любых других сферах. Коррупция в Беларуси, к сожалению, растет и процветает», – уверен экономист.





По его мнению, в Беларуси нет главных условий для борьбы с коррупцией. Отсутствует рыночная экономика и свободная конкуренция. Отсутствует по большому счету свободная пресса, которая могла бы держать руку на пульсе чиновников. Управленцы во многих случаях имеют право решать вопросы на свое усмотрение и чувствуют всевластие.





«Пройдет этот коррупционный скандал, и я думаю, что даже в медицинской отрасли вряд ли что-то поменяется», – считает Лев Марголин.





Но почему Лукашенко не комментирует громкие задержания медиков? Экономист полагает, что таким образом он пытается показать, что это все же не системная проблема, а нарушения со стороны одной группы.





Что касается будущего Василия Жарко, экономист полагает, что коррупционный скандал может не помешать ему остаться при должности. Чиновник уже заявил, что якобы не знал о нарушениях. И он уже некоторое время не работал министром здравоохранения (хотя как вице-премьер курировал эту сферу - прим. БП).