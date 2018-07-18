12 июля 2018 г. прошел месяц с момента возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ведущего независимого информационного агентства “БелаПАН” Александра Липая. Дело возбуждено Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минску и Минской области по факту умышленного уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупном размере за 2016-2017 годы.(ч. 2 ст 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь).





Обстоятельства уголовного дела позволяют говорить о его политической подоплеке и ставить в один ряд с осуждением в 2011 г. по той же статье УК главы правозащитного центра “Весна” Александра Беляцкого и уголовным преследованием руководителей независимого “Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности" Геннадия Федынича и Игоря Комлика, дело по обвинению которых готовится к направлению в суд.





Так, уголовное дело в отношении Алеся Липая было возбуждено 12 июня 2018 г. в 16 часов. Между тем, еще за неделю до этого, 5 июня, А.И.Липай подал налоговые декларации за 2016-2017 годы. В тот же день инспекция Министерства по налогам и сборам по Партизанскому р-ну г. Минска наложила на него административное взыскание за несвоевременное представление налоговых деклараций и произвела расчет суммы налогов и пени, которые были уплачены Липаем в полном объеме 12 июня в 13-40.





Таким образом, к моменту возбуждения уголовного дела об умышленном уклонении от уплаты налогов А. Липай не только задекларировал доходы, но и полностью уплатил всю сумму начисленных налогов и пени. Несмотря на это, дело было возбуждено, через два дня по месту жительства А. Липая был произведен обыск и наложен арест на его имущество, а 26 июня вынесено постановление о применении в отношении его процессуального принуждения в виде ограничения на выезд из Беларуси.





Эти действия мы связываем с общей тенденцией усиления давления на негосударственные СМИ и интернет-ресурсы в Беларуси (включая внесение изменений в законодательство о СМИ).





Одним из рычагов давления на независимые медиа является их экономическая дискриминация. Она проявляется, в частности, в фактическом запрете иностранных инвестиций в СМИ, с одной стороны, и в ежегодном бюджетном финансировании государственных СМИ в размере около 50 млн. евро, с другой. Государственные СМИ имеют и иные неконкурентные преимущества (принудительная подписка населения на печатные издания, включение телеканалов в «общеобязательный» пакет, рекламные преференции и т.п.). К финансовым мерам давления на независимую журналистику мы относим и штрафы журналистам-фрилансерам за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации (по произвольно трактуемой милицией и судами части 2 ст. 22.9 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей наказание за нарушение порядка изготовления и (или) распространения продукции СМИ). Журналистов штрафуют не за содержание их материалов, а за сам факт их появления в зарубежных медиа.





Прошлый год оказался рекордным по количеству судебных штрафов по этой статье КоАП и их общей сумме: 69 штрафов на сумму, эквивалентную почти 53 тыс. евро (это больше, чем за три предыдущих года, вместе взятых). Однако в этом году ситуация только ухудшилась, и количество штрафов по ч. 2 ст. 22.9 уже приближается к 60, а сумма – к эквиваленту 50 тыс. евро. И это происходит в ситуации, когда вопрос о преследовании журналистов-фрилансеров, материалы которых появляются в иностранных СМИ, уже несколько лет обсуждается в рамках Диалога о правах человека между Европейским Союзом и Республикой Беларусь.





В деле Александра Липая мы также видим попытки некоторых структур использовать финансовое законодательство для того, чтобы воспрепятствовать работе независимых СМИ.





В связи с изложенным:





-- считаем уголовное преследование руководителя информационного агентства «БелаПАН» Александра Липая связанным с его профессиональной деятельностью и являющимся попыткой помешать работе информационного агентства «БелаПАН» -- одного из самых авторитетных независимых источников достоверной и оперативной информации о Беларуси;





-- призываем прекратить уголовное дело в отношении А.И. Липая;





- призываем соблюдать положения статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах при установлении ограничений на свободу выражения мнения и прекратить преследование журналистов-фрилансеров за осуществление ими своей профессиональной деятельности, не нарушающей пределы этой свободы.





ОО «Белорусская ассоциация журналистов»





Правозащитный центр «Вясна»





Экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB»





РОО «Правовая инициатива»





РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет"





Просветительское учреждение “Центр правовой трансформации”

Инициативная группа "Идентичность и право"





Ассамблея НДА





Белорусский документационный центр





Белорусский Дом прав человека





Учреждение “Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”





Просветительско-благотворительное учреждение "Комитет "Солидарность"



