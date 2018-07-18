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Правозащитники Беларуси призывают прекратить уголовное дело в отношении руководителя “БелаПАН”

Заявление в связи с уголовным преследованием руководителя информационного агентства “БелаПАН” Александра Липая и давлением на журналистов в Беларуси.

Правозащитники Беларуси призывают прекратить уголовное дело в отношении руководителя “БелаПАН”
Александр Липай
12 июля 2018 г. прошел месяц с момента возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ведущего независимого информационного агентства “БелаПАН” Александра Липая. Дело возбуждено Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минску и Минской области по факту умышленного уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупном размере за 2016-2017 годы.(ч. 2 ст 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Обстоятельства уголовного дела позволяют говорить о его политической подоплеке и ставить в один ряд с осуждением в 2011 г. по той же статье УК главы  правозащитного центра “Весна” Александра Беляцкого и уголовным преследованием руководителей независимого “Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности" Геннадия Федынича и Игоря Комлика, дело по обвинению которых готовится к направлению в суд.  

Так, уголовное дело в отношении Алеся Липая было возбуждено 12 июня 2018 г. в 16 часов. Между тем,  еще  за неделю до  этого,  5 июня, А.И.Липай подал налоговые декларации за 2016-2017 годы. В тот же день инспекция Министерства по налогам  и сборам по Партизанскому р-ну г. Минска наложила на него административное взыскание за несвоевременное представление налоговых деклараций и произвела расчет суммы налогов и пени, которые были уплачены Липаем в полном объеме 12 июня в 13-40.

Таким образом, к моменту возбуждения уголовного дела об умышленном уклонении от уплаты налогов А. Липай не  только задекларировал доходы, но и полностью уплатил всю сумму начисленных налогов и пени. Несмотря на это, дело было возбуждено,  через два дня  по месту жительства А. Липая был произведен обыск  и наложен арест на его имущество, а 26 июня вынесено постановление о применении в отношении его процессуального принуждения в виде ограничения на выезд из Беларуси. 

Эти действия мы связываем с общей тенденцией усиления давления на негосударственные СМИ и интернет-ресурсы в Беларуси (включая внесение изменений в законодательство о СМИ).

Одним из рычагов давления на независимые медиа является их экономическая дискриминация. Она проявляется, в частности, в фактическом запрете иностранных инвестиций в СМИ, с одной стороны, и в ежегодном бюджетном финансировании государственных СМИ в размере около 50 млн. евро, с другой. Государственные СМИ имеют и иные неконкурентные преимущества (принудительная подписка населения на печатные издания, включение телеканалов в «общеобязательный» пакет, рекламные преференции и т.п.).  К финансовым мерам давления на независимую журналистику мы относим и штрафы журналистам-фрилансерам за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации (по произвольно трактуемой милицией и судами части 2 ст. 22.9 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей наказание за нарушение порядка изготовления и (или) распространения продукции СМИ).  Журналистов штрафуют не за содержание их материалов, а за сам факт их появления в зарубежных медиа.

Прошлый год оказался рекордным по количеству судебных штрафов по этой статье КоАП и их общей сумме: 69 штрафов на сумму, эквивалентную  почти 53 тыс. евро (это больше, чем за три предыдущих года, вместе взятых).  Однако в этом году ситуация только ухудшилась, и количество штрафов по ч. 2 ст. 22.9 уже приближается к 60, а сумма – к эквиваленту 50 тыс. евро. И это происходит в ситуации, когда вопрос о преследовании журналистов-фрилансеров, материалы которых появляются в иностранных СМИ, уже несколько лет обсуждается в рамках Диалога о правах человека между Европейским Союзом и Республикой Беларусь.

В деле Александра Липая мы также видим попытки некоторых структур использовать финансовое законодательство для  того, чтобы воспрепятствовать  работе независимых СМИ.

В связи с изложенным:

-- считаем уголовное преследование руководителя информационного агентства «БелаПАН» Александра Липая связанным с его профессиональной деятельностью и являющимся попыткой  помешать работе информационного агентства «БелаПАН» -- одного из самых авторитетных независимых источников достоверной и оперативной информации о Беларуси;

-- призываем  прекратить уголовное дело в отношении А.И. Липая;

-  призываем соблюдать положения статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах при установлении ограничений на свободу выражения мнения и прекратить преследование журналистов-фрилансеров за осуществление ими своей профессиональной деятельности, не нарушающей пределы этой свободы.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов»

Правозащитный центр «Вясна»

Экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB»

РОО «Правовая инициатива» 

РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет"

Просветительское учреждение “Центр правовой трансформации” 
Инициативная группа "Идентичность и право"

Ассамблея НДА 

Белорусский документационный центр

Белорусский Дом прав человека

Учреждение “Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”

Просветительско-благотворительное учреждение "Комитет "Солидарность"


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09:21 18/07/2018






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