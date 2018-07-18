На штраф ЛГБТ-активистке собрали вдвое больше, чем нужно

Фото: facebook.com/vika.biran

Суд Центрального района столицы 16 июля оштрафовал Вику на 367,5 рубля (15 базовых величин). Девушку признали виновной в организации массового мероприятия, сообщает Еврорадио.





Поводом для этого стал флеш-моб, который Биран провела 24 мая. С плакатом "Сами вы подделка" она сфотографировалась возле зданий Дома правительства, Министерства внутренних дел и Комитета госбезопасности. Снимки были опубликованы в соцсетях.





Эта акция была вызвана предыдущими гомофобными заявлениями МВД и руководителя ведомства Игоря Шуневича.





Кстати, за эту же самую акцию Вику Биран будут судить еще раз — 23 июля в суде Московского района Минска.



