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На штраф ЛГБТ-активистке собрали вдвое больше, чем нужно

На сайте Talaka.org собрали более 900 рублей для оштрафованной ЛГБТ-активистки Вики Биран.

Фото: facebook.com/vika.biran
Суд Центрального района столицы 16 июля оштрафовал Вику на 367,5 рубля (15 базовых величин). Девушку признали виновной в организации массового мероприятия, сообщает Еврорадио.

Поводом для этого стал флеш-моб, который Биран провела 24 мая. С плакатом "Сами вы подделка" она сфотографировалась возле зданий Дома правительства, Министерства внутренних дел и Комитета госбезопасности. Снимки были опубликованы в соцсетях.

Эта акция была вызвана предыдущими гомофобными заявлениями МВД и руководителя ведомства Игоря Шуневича.

Кстати, за эту же самую акцию Вику Биран будут судить еще раз — 23 июля в суде Московского района Минска.


08:33 18/07/2018






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