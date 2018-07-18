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Фотофакт: прокол с зонтиком. И Лукашенко отметился с зонтом, встречая даму-президента

Во время церемонии закрытия ЧМ-2018 в Москве случился конфуз, сильно подмочивший репутацию страны-организатора. В Беларуси подобное уже проходили.

Дело было в 2010-м.Тогда, прилетев с официальным визитом в Минск, Даля Грибаускайте привезла Александру Лукашенко своеобразный «привет» из Европы.


Однако официальную часть и итоги переговоров глав Беларуси и Литвы затмило неджентльменское поведение принимающей стороны в начале встречи. Как написали литовские и белорусские СМИ, Лукашенко даже не удосужился предложить даме зонтик, заставив ее некоторое время мокнуть под дождем.  


Справедливости ради отметим, что позже президент Беларуси все-таки пустил коллегу под зонт. Но это не спасло его от ироничных заголовков типа «Белорусский джентльмен».





gazetaby.com
07:31 18/07/2018






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