Дело было в 2010-м.Тогда, прилетев с официальным визитом в Минск, Даля Грибаускайте привезла Александру Лукашенко своеобразный «привет» из Европы.









Однако официальную часть и итоги переговоров глав Беларуси и Литвы затмило неджентльменское поведение принимающей стороны в начале встречи. Как написали литовские и белорусские СМИ, Лукашенко даже не удосужился предложить даме зонтик, заставив ее некоторое время мокнуть под дождем.









Справедливости ради отметим, что позже президент Беларуси все-таки пустил коллегу под зонт. Но это не спасло его от ироничных заголовков типа «Белорусский джентльмен».















