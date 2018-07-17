Лукашенко назначил главу УСК по Гродненской области
Управление Следственного комитета по Гродненской области возглавил Олег Шандарович. Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 17 июля.
Олег Шандарович ранее возглавлял главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.
Прежний руководитель УСК по области генерал-майор юстиции Иосиф Леонко был уволен со службы в Следственном комитете в запас по соглашению сторон с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Соответсвующий указ президент подписал 7 мая.
21:29 17/07/2018
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