Лукашенко назначил главу УСК по Гродненской области

Олег Шандарович ранее возглавлял главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.





Прежний руководитель УСК по области генерал-майор юстиции Иосиф Леонко был уволен со службы в Следственном комитете в запас по соглашению сторон с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Соответсвующий указ президент подписал 7 мая.