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Никол Пашинян: Продажа Азербайджану белорусских "Полонезов" неприемлема

Продажа Беларусью Азербайджану своих систем залпового огня "Полонез" обострила отношения между Минском и Ереваном.

Об этом в интервью Еврорадио заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

- Какими вы видите в дальнейшем взаимоотношения между Арменией и Беларусью?

- У нас хорошие отношения, но я думаю, что у нас есть большой потенциал и мы должны его реализовать. Конечно, у нас есть обеспокоенность по поводу продажи Беларусью оружия Азербайджану. И это большая проблема для наших отношений. Я об этом говорил с президентом Лукашенко. И вы знаете, эта проблема обостряется тем, что Армения и Беларусь являются военно-политическими партнерами в рамках ОДКБ. Все граждане Армении недовольны по поводу того, что Беларусь продает оружие Азербайджану.

- Знаю, что и вы, и другие чиновники Армении пытаются уговорить Минск и лично Лукашенко больше Азербайджану оружие не продавать. Как думаете, получится?

- Думаю, неправильно говорить, что мы пытаемся уговорить. Мы объясняем нашу позицию по этому вопросу. Мы с уважением относимся к интересам Беларуси и надеемся, что Беларусь с уважением относится к интересам Армении. К сожалению, для нас такая деятельность (продажа Беларусью оружия Азербайджану. — Еврорадио.) неприемлема, и я хочу об этом сказать прямо.


Напомним, о том, что Беларусь продала Азербайджану системы залпового огня "Полонез", стало известно в июне, когда президент Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части ракетных войск Азербайджана. На фото с мероприятия попали и белорусские "Полонезы". В тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян заявил: "Жаль, что Беларусь, дружественная нам страна, продает вооружение стране, имеющей с нами конфликт".

По словам председателя Совета национальной безопасности Армении Армена Григоряна, сейчас и МИД, и Совет нацбезопасности Армении работают над тем, чтобы Беларусь отказалась от продажи вооружения Азербайджану.

21:13 17/07/2018






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