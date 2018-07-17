Заседание Евразийского межправсовета состоится с участием Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.





В центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС.