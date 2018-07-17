Заседание Евразийского межправсовета пройдет 26-27 июля в Санкт-Петербурге
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26-27 июля в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства России.
Заседание Евразийского межправсовета состоится с участием Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
В центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС.
20:47 17/07/2018
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