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КГБ прессует могилевских журналистов, но показываться не хочет?

Фрилансеру Алине Скребуновой не удалось узнать, что за мужчина задерживал её в мае этого года.

Журналистку Алину Скребунову задержали утром 22 мая двое неизвестных. Оба были в обычной одежде. Они силой отвели её к гражданскому автомобилю, после чего отвезли в Ленинский РОВД г. Могилева. Там на девушку составили протокол об административном правонарушении – её обвинили в участии в незаконном  изготовлении двух репортажей для телеканала БелСАТ. Впоследствии суд присудил ей штраф в 50 базовых величин (1225 рублей), пишет "Могилевская весна".

Скребунова узнала имя только одного похитителя – им оказался старший участковый Руслан Морозов, который представился ей уже в РОВД. Имя второго осталось неизвестным.

Журналистка подозревает, что им был сотрудник спецслужб. Частично её правота подтверждается документом из материалов административного дела: в них было письмо начальника Шкловского межрайонного отдела КГБ А.А. Ромского, который просил своего коллегу из милиции принять «меры правового реагирования».

Чтобы выяснить, кто же силой усадил её в автомобиль и отвез в РОВД, Скребунова сама обратилась в милицию.

Заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков повторил ей, что задерживал её старший участковый Руслан Морозов. А вот имя второго человека он почему-то назвать отказался, сославшись на закон «Об информации, информатизации и защите информации:

«Информация о частной жизни физического лица и персональные данные относятся к информации, распространение и предоставление которой ограничено. Передача персональных данных разрешается только с письменного согласия физического лица. Таким образом, предоставить вам персональные данные гражданина, который находился вместе с Морозовым Р.М. при доставлении вас в Ленинский РОВД не представляется возможным», — написал в ответе Владимир Рыжанков.

Скребунова считает, что таким образом милиция пытается скрыть имя сотрудника спецслужб.

Правозащитник Борис Бухель считает, что журналистка может быть права:

— Это попытка милиции уйти от ответа. К чему в ответе Владимира Рыжанкова сказано о физическом лице? Алина требовала указать должность, звание и место работы человека, который её задерживал. Не спрашивала, где он живет, кто у него жена и прочее. Требовались данные должностного лица, а не физического, — прокомментировал ситуацию Бухель.

Он обратил внимание на то, что милиционер, задержавший Скребунову, фактически нарушил закон «Об органах внутренних дел»:

— Сотрудник органов внутренних дел во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности. Этого в случае  с Алиной не было, — заявил правозащитник.

20:36 17/07/2018






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