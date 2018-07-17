В Минске выходит в прокат фильм о настоящих 90-х «Дело Собчака»

Идея, интервью героев и соавторство сценария фильма принадлежат Ксении Собчак. Фильм будет интересен всем, кто интересуется новейшей историей пост-советского пространства, политикой и журналистикой, передает "Телеграф"





Это история политической судьбы доктора юридических наук Анатолия Собчака, ставшего первым мэром Санкт-Петербурга и соавтором Конституции Российской Федерации в 1993-м. В июне 1996 года Анатолий Собчак проиграл выборы на пост губернатора Санкт-Петербурга своему заместителю Владимиру Яковлеву и, по сути, ушел из политики.









Документальная картина -- отражение всего того, что происходило в российской политике, в Кремле, в этот момент – в канун президентских выборов 1996 года. Развернутая еще в конце 1995 года кампания против Собчака не была прекращена после поражения на выборах.





Ксения Собчак спустя 18 лет после смерти своего отца пытается разобраться в его политической судьбе. Вместе с режиссером Верой Кричевской она дает слово соратникам и оппонентам Анатолия Собчака, знакомится с уголовным делом, перечеркнувшим его карьеру, и пытается найти ответ на вопрос о том, каково пришлось бы Анатолию Собчаку в сегодняшней России.





Ксения Собчак: Желание сделать кино про папину драматичную историю жизни родилось у меня задолго до выборов. Для меня это была не просто идея сделать фильм про отца, про несправедливость, про политическую травлю, друзей и врагов. Это была жизненная необходимость получить ответы на вопросы, которые много лет я прятала внутри. Я старалась уйти как можно дальше от всего, что случилось в Питере, и никогда не вспоминать. А потом поняла, что так жить нельзя. Я не смогу найти мир сама с собой, пока не разберусь с тем, что же произошло с папой. Политика, оставив разрушение, прошла через всю мою жизнь и жизнь нашей семьи, отняв отца. Самым сложным в работе над фильмом было оставаться журналистом, беря интервью у тех, кто был причастен к трагедии моего отца. Ради фильма я добилась интервью у тех, кто отказывался его давать годами.









Факты о фильме:





Работа над фильмом началась в конце мая 2017 года, задолго до того, как Ксения Собчак решила участвовать в президентской кампании.





Для фильма было записано первое в истории интервью главы Росгвардии Виктора Золотова.





Интервью с Владимиром Путиным было записано 19 сентября 2017 года. Для записи в Кремле была специально построена «чёрная комната».





Большинство героев фильма — оппоненты Анатолия Собчака, или люди так или иначе причастные к травле.





Каждое интервью Ксения Собчак записывала не менее 2,5 часов.





В рамках работы над фильмом авторы записали свидетельства более 30-ти человек и добились доступа к уголовному делу номер 18/238278-95 по факту злоупотребления должностными лицами в мэрии Санкт-Петербурга.