Одну из двух моделей «Брексита» условно назвали «белорусской»
Cаймон Хикс, профессор Лондонской школы экономики и политических наук, опубликовал в блоге данного влиятельного учреждения образования статью о «Брексите». В ней он размышляет, как после «развода» могут выглядеть взаимоотношения Великобритании и Евросоюза.
Хикс выделил две возможные модели, популярные сейчас в британском обществе, назвав их условно «Сингапур-на-Темзе» и «Беларусь-на-Тренте» – обыгрывая тот факт, что многие города в Англии именуются с приставкой названия рек, на которых находятся.
«Сингапур-на Темзе» предполагает более либеральный подход: дерегулирование экономики, отмену «брюссельской волокиты», открытую иммиграционную политику, подписание соглашений о свободной торговле по всему миру и даже одностороннее снятие тарифов и квот на импорт.
Однако, отмечает Хикс, большинство голосовавших за «Брексит» скорее предпочтут вариант «Беларусь-на-Тренте». Настроения таковы, что люди выступают за более высокие налоги, увеличение госрасходов, национализацию ключевых отраслей экономики и более строгое регулирование рынка, в том числе рынка труда.
Источник: belmir.by
18:05 17/07/2018
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