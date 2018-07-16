Одну из двух моделей «Брексита» условно назвали «белорусской»

Хикс выделил две возможные модели, популярные сейчас в британском обществе, назвав их условно «Сингапур-на-Темзе» и «Беларусь-на-Тренте» – обыгрывая тот факт, что многие города в Англии именуются с приставкой названия рек, на которых находятся.





«Сингапур-на Темзе» предполагает более либеральный подход: дерегулирование экономики, отмену «брюссельской волокиты», открытую иммиграционную политику, подписание соглашений о свободной торговле по всему миру и даже одностороннее снятие тарифов и квот на импорт.





Однако, отмечает Хикс, большинство голосовавших за «Брексит» скорее предпочтут вариант «Беларусь-на-Тренте». Настроения таковы, что люди выступают за более высокие налоги, увеличение госрасходов, национализацию ключевых отраслей экономики и более строгое регулирование рынка, в том числе рынка труда.