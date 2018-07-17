Институт политический исследований «Политическая сфера» провел исследование «Новые возможности и старые ограничения», в котором изучил сотрудничество неправительственных организаций и госорганов Беларуси. Для этого было проведено 21 глубинное интервью с представителями общественных организаций страны, пишет thinktanks.by





В результате, как отметили исследователи, белорусские госорганы серьезно отличаются как по степени открытости, так и по уровню внешних контактов и мотивации сотрудничества с негосударственными организациями.





Эксперты «Политической сферы» оценивали открытость госструктур исходя из частоты позитивных упоминаний. Абсолютным лидером по такому позитиву стало Министерство иностранных дел, собравшее 7 упоминаний об открытости.





Не менее трех раз в таком ключе в интервью упоминались Министерство культуры, Министерство экономики, Министерство природы и охраны окружающей среды. Единично в позитивном ключе упоминались: Министерство обороны, Институты Академии наук, Национальный банк, Министерство здравоохранения.





Среди государственных органов, которые получили характеристику «закрытые» абсолютным лидером стало Министерство образования. В качестве закрытого госоргана министерство упоминалось 6 раз и в двух случаях получило смешанную характеристику, что может свидетельствовать об определенных системных проблемах в работе министерства с гражданскими инициативами.





Так же более двух характеристик закрытости получили силовые органы (Министерство внутренних дел, Следственных комитет).





Как отмечают эксперты «Политической сферы», в рамках исследования не удалось зафиксировать устойчивые различия в открытости по линии «центральные-местные» органы власти.





В целом, как открытые характеризуются городские власти Минска. Схожие характеристики давались и в отношении Бреста. В то же время более закрытыми описываются власти Могилева. Лидером по закрытости являются власти Гродно и Гродненской области, набравшие 5 упоминаний в негативном контексте.