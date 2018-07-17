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"Нелюдь и убийца наших предков": в Кобрине показали истинное лицо Суворова

В Кобрине у музея Суворова появилась антисуворовская инсталляция.

«Его войска отобрали у белорусов Свободу. Жители Кобрина стали личными рабами Суворова», - написали неизвестные на плакате, который наклеили на стену возле музея Суворова в Кобрине, передает радио Свабода.


Музей размещается в доме 1790 года, который был изъят российскими властями после подавления восстания Костюшко и передан в пользование Александру Суворову. Российский полководец получил «Кобринский ключ» от императрицы Екатерины II. После, в 1860-х, в доме жил один из руководителей восстания Калиновского Ромуальд Траугут.


Хотя Суворов сражался против антироссийского восстания на белорусских землях, в Беларуси его память почитается властями. Случайно снесенный в 2016 году бюст Суворова в Кобрине решили восстановить, хотя в городе их до недавнего времени было целых три.

17:44 17/07/2018






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