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В Никарагуа силовики избили католических епископов. Папа призвал их оставаться с народом

Главы Католической Церкви Никарагуа – страны, раздираемой гражданским конфликтом, – архиепископ Манагуа кардинал Леопольдо Бренес, Папский нунций в Центральной Америке архиепископ Вальдемар Станислав Зоммертаг и епископ-помощник Хосе Сильвио Баэз 9 июля были избиты правительственными силовиками.

Нападение произошло, когда трое прелатов, а также сопровождавшие их священники и делегация журналистов прибыли в базилику святого Себастьяна в Дириамби, к югу от столицы Никарагуа, чтобы выступить парламентерами в переговорах с участниками антиправительственного протеста, скрывающимися в церкви, окруженной силами президента страны Даниэля Ортеги, пишет krynica.info со ссылкой на vaticannews.va.

Епископа Сильвио Хосе Баэза ударили в живот, а также ранили в руку, с него сорвали наперсный крест. У священника, который сопровождал епископа, похитили мобильный телефон. Журналистов вытолкали из церкви, отобрав часть их оборудования.

В обращении, которое католические епископы Никарагуа издали после нападения, «осуждается насилие» и отмечается, что епископы «стояли на стороне страдающих людей страны».

Напряжение в Никарагуа растет с тех пор, когда в середине апреля правительство объявило об ограничении социальной безопасности. Граждане начали уличные протесты, требуя отставки президента Даниэля Ортеги. С тех пор было убито более 250 человек.

7 июля 2018 года президент Ортега объявил, что не будет переносить дату президентских выборов в стране, назначенную на 2021 год. Ускорение даты выборов было одним из требований католических епископов Никарагуа, которые выступали посредниками в переговорах между правительством и оппозицией.


Напомним, 15 июня силы правопорядка сожгли в собственном доме протестантского пастора и его семью, в том числе, маленьких внуков, за отказ впустить в дом снайперов, которые намеревались стрелять по демонстрантам.

«По-человечески страх остается, однако молитвенная поддержка наших священников является для нас постоянной помощью», — признался архиепископ Бренес.

Папа Франциск призвал иерархов Никарагуа «продолжать попытки диалога» с властями и «оставаться рядом с народом Никарагуа в его страданиях».

С 13 июля  в стране проходит всеобщая забастовка, начатая представителями оппозиции с требованием срочной отставки действующего президента страны Даниэля Ортеги, официальный мандат которого истекает в 2021 году.

17:33 17/07/2018






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