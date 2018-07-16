Нападение произошло, когда трое прелатов, а также сопровождавшие их священники и делегация журналистов прибыли в базилику святого Себастьяна в Дириамби, к югу от столицы Никарагуа, чтобы выступить парламентерами в переговорах с участниками антиправительственного протеста, скрывающимися в церкви, окруженной силами президента страны Даниэля Ортеги, пишет krynica.info со ссылкой на vaticannews.va.





Епископа Сильвио Хосе Баэза ударили в живот, а также ранили в руку, с него сорвали наперсный крест. У священника, который сопровождал епископа, похитили мобильный телефон. Журналистов вытолкали из церкви, отобрав часть их оборудования.





В обращении, которое католические епископы Никарагуа издали после нападения, «осуждается насилие» и отмечается, что епископы «стояли на стороне страдающих людей страны».





Напряжение в Никарагуа растет с тех пор, когда в середине апреля правительство объявило об ограничении социальной безопасности. Граждане начали уличные протесты, требуя отставки президента Даниэля Ортеги. С тех пор было убито более 250 человек.





7 июля 2018 года президент Ортега объявил, что не будет переносить дату президентских выборов в стране, назначенную на 2021 год. Ускорение даты выборов было одним из требований католических епископов Никарагуа, которые выступали посредниками в переговорах между правительством и оппозицией.









Напомним, 15 июня силы правопорядка сожгли в собственном доме протестантского пастора и его семью, в том числе, маленьких внуков, за отказ впустить в дом снайперов, которые намеревались стрелять по демонстрантам.





«По-человечески страх остается, однако молитвенная поддержка наших священников является для нас постоянной помощью», — признался архиепископ Бренес.





Папа Франциск призвал иерархов Никарагуа «продолжать попытки диалога» с властями и «оставаться рядом с народом Никарагуа в его страданиях».





С 13 июля в стране проходит всеобщая забастовка, начатая представителями оппозиции с требованием срочной отставки действующего президента страны Даниэля Ортеги, официальный мандат которого истекает в 2021 году.