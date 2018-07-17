Журналиста Дмитрия Галко приговорили к 4 годам "химии" за "нападение на милиционера"
В Советском районном суде Минска вынесли приговор в процессе против журналиста и блогера Дмитрия Галко. Суд длился неделю и привлек общественное внимание.
Дмитрия Галко суд признал виновным в «насилии в отношении сотрудников милиции» и приговорил к 4 годам ограничения свободы в учреждении открытого типа. Его освободили в зале суда, передает радио Свабода
Также суд постановил взыскать с Галко 850 рублей компенсации для пострадавших.
Дмитрия освободили в зале суда. Явиться на «химию» он будет обязан самостоятельно. Приговор Галко вынес судья Александр Якунчихин.
Поддержать Дмитрия на заседание пришли его близкие, в том числе сын Ян-Христиан, а также друзья и коллеги.
В комментарии belsat.eu он подчеркнул, что не согласен с приговором и отметил политическую составляющую этого уголовного дела.
«Если бы не было политической составляющей, то вообще не появилось бы уголовное дело. Единственным справедливым решением со стороны суда было бы полное оправдание. У «химии» есть свои минусы – скоро о моем деле все забудут, потому что я не в тюрьме, но свобода все равно будет ограничена, не удастся воссоединиться с семьей», – сказал Галко.
Пока Дмитрий не знает точно, собирается ли обжаловать приговор.
Ранее государственный обвинитель просил для Галко 3 года лишения свободы. Сам журналист свою вину в равном объеме не признал.
Галко находится в заключении уже более 2,5 месяцев. Судебный процесс над журналистом начался 10 июля.
Инцидент, который стал поводом для уголовного преследования, произошел 25 ноября 2017 года. Сын Галко праздновал свое 15-летие на квартире в Минске. На празднике были его друзья, также присутствовал и сам Галко (всего было около 17 человек). Шумная компания подростков привлекла внимание местного участкового Юрия Чиркова. Согласно следствию, когда милиционеры зашли в квартиру, у них произошел конфликт с Дмитрием Галко, причем журналист якобы применил силу к правоохранителям. По словам адвоката Галко Натальи Мацкевич, милиционеры незаконно ворвались в квартиру, начали видеосъемку, поэтому в отношении журналиста нельзя применять статью о нападении на работника МВД.
В скором времени после этого Галко вместе с сыном уехали в Украину. Однако 22 апреля, во время возвращения на родину, Галко задержали на белорусско-украинской границе и бросили за решетку.
На прошлой неделе международная журналистская организация «Репортеры без границ» призвала к «немедленному освобождению» журналиста и блогера Дмитрия Галко, которого обвиняют в насилии по отношению к милиционерам. В специальном заявлении «Репортеров без границ» отмечается, что Галко стал «очевидной жертвой преследования». В документе отмечается, что преследование журналиста «имеет признаки акта мести» за профессиональную деятельность.
17:15 17/07/2018
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