Также суд постановил взыскать с Галко 850 рублей компенсации для пострадавших.

Поддержать Дмитрия на заседание пришли его близкие, в том числе сын Ян-Христиан, а также друзья и коллеги.

«Если бы не было политической составляющей, то вообще не появилось бы уголовное дело. Единственным справедливым решением со стороны суда было бы полное оправдание. У «химии» есть свои минусы – скоро о моем деле все забудут, потому что я не в тюрьме, но свобода все равно будет ограничена, не удастся воссоединиться с семьей», – сказал Галко.

Галко находится в заключении уже более 2,5 месяцев. Судебный процесс над журналистом начался 10 июля.





Инцидент, который стал поводом для уголовного преследования, произошел 25 ноября 2017 года. Сын Галко праздновал свое 15-летие на квартире в Минске. На празднике были его друзья, также присутствовал и сам Галко (всего было около 17 человек). Шумная компания подростков привлекла внимание местного участкового Юрия Чиркова. Согласно следствию, когда милиционеры зашли в квартиру, у них произошел конфликт с Дмитрием Галко, причем журналист якобы применил силу к правоохранителям. По словам адвоката Галко Натальи Мацкевич, милиционеры незаконно ворвались в квартиру, начали видеосъемку, поэтому в отношении журналиста нельзя применять статью о нападении на работника МВД.





В скором времени после этого Галко вместе с сыном уехали в Украину. Однако 22 апреля, во время возвращения на родину, Галко задержали на белорусско-украинской границе и бросили за решетку.





На прошлой неделе международная журналистская организация «Репортеры без границ» призвала к «немедленному освобождению» журналиста и блогера Дмитрия Галко, которого обвиняют в насилии по отношению к милиционерам. В специальном заявлении «Репортеров без границ» отмечается, что Галко стал «очевидной жертвой преследования». В документе отмечается, что преследование журналиста «имеет признаки акта мести» за профессиональную деятельность.