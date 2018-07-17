Николай Саляник: Этот беспредел должен прекратиться!

Сейчас Николай Саляник в больнице, но горит желанием быть на этом процессе. А друзья и соратники по партии приглашают всех небезразличных прийти в суд и поддержать активиста, передает ucpb.org





Напомним, 3 июля активисты ОГП Николай Саляник и Александр Лаврентьев были незаконно, брутально задержаны сотрудниками в штатском.





Александра Лаврентьева 4 июля осудили по двум административным статьям (ст. 23.4 и 23.34 КоАП) к штрафу в размере 20 базовых величин. Николай Саляник оказался в больнице.









– После задержания скорая помощь отвезла меня в больницу – был гипертонический криз, – рассказал Николай Саляник. – Оттуда по звонку из милиции через три дня меня выписали. Я ждал, что приедут сотрудники УВД меня забирать, но они не приехали. А через день пришлось опять вызывать скорую. Меня госпитализировали в кардиологический центр, и я до сих пор нахожусь здесь.





– Тем не менее у вас есть желание присутствовать на суде.





– Я созвонился с нашими гродненскими активистами и решил, что буду. Даже если не выпишут. Морально для меня хуже неизвестность, чем решение суда. Хотелось бы, чтобы кто-то из Минска приехал, поддержал и помог нам.





– Как вы сами оцениваете заведенное против вас дело и предстоящий суд?





– Совершенно очевидно, что мы не провели никакого пикета. Даже по существующим законам нельзя наказывать за то, что мы в полосатой одежде просто шли к своей машине… да и ехать могли куда угодно – по ягоды, по грибы и так далее. Но мы же знаем, в каком государстве живем. Когда за хлопанье в ладоши у нас наказывают людей (даже одноруких), то я уже ничему не удивляюсь. И даже знаю, какое решение они примут.





– Наверняка несправедливое. Способно ли оно повлиять на вашу политическую активность, веру в торжество законности?





– Нет. Это только закалит меня. Если хотите, даже по-доброму еще больше обозлит на эту власть. Потому что беспредел, который творится в стране, должен когда-то закончиться.