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Николай Саляник: Этот беспредел должен прекратиться!

18 июля в 10.00 в суде Октябрьского района Гродно состоится суд над активистом ОГП Николаем Саляником по сфабрикованному против него делу.

Сейчас Николай Саляник в больнице, но горит желанием быть на этом процессе. А друзья и соратники по партии приглашают всех небезразличных прийти в суд и поддержать активиста, передает ucpb.org

Напомним, 3 июля активисты ОГП Николай Саляник и Александр Лаврентьев были незаконно, брутально задержаны сотрудниками в штатском.

Александра Лаврентьева 4 июля осудили по двум административным статьям (ст. 23.4 и 23.34 КоАП) к штрафу в размере 20 базовых величин. Николай Саляник оказался в больнице.


– После задержания скорая помощь отвезла меня в больницу – был гипертонический криз, – рассказал Николай Саляник. – Оттуда по звонку из милиции через три дня меня выписали. Я ждал, что приедут сотрудники УВД меня забирать, но они не приехали. А через день пришлось опять вызывать скорую. Меня госпитализировали в кардиологический центр, и я до сих пор нахожусь здесь.

– Тем не менее у вас есть желание присутствовать на суде.

– Я созвонился с нашими гродненскими активистами и решил, что буду. Даже если не выпишут. Морально для меня хуже неизвестность, чем решение суда. Хотелось бы, чтобы кто-то из Минска приехал, поддержал и помог нам.

– Как вы сами оцениваете заведенное против вас дело и предстоящий суд?

– Совершенно очевидно, что мы не провели никакого пикета.  Даже по существующим законам нельзя наказывать за то, что мы в полосатой одежде просто шли к своей машине… да и ехать могли куда угодно – по ягоды, по грибы и так далее. Но мы же знаем, в каком государстве живем. Когда за хлопанье в ладоши у нас наказывают людей (даже одноруких), то я уже ничему не удивляюсь. И даже знаю, какое решение они примут.  

– Наверняка несправедливое. Способно ли оно повлиять на вашу политическую активность, веру в торжество законности?

– Нет. Это только закалит меня. Если хотите, даже по-доброму еще больше обозлит на эту власть. Потому что беспредел, который творится в стране, должен когда-то закончиться.

17:05 17/07/2018






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