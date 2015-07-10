Обращение публикует ПЦ " Вясна





Обращение о помиловании осуждённого Жемчужного Михаила Игоревича





Мы, представители белорусских правозащитных организаций, руководствуясь п. 19, ст. 84 Конституции Республики Беларусь, в порядке, определенном ст. 96 Уголовного кодекса Республики Беларусь обращаемся с просьбой о помиловании осуждённого Жемчужного Михаила Игоревича, 1955 года рождения, отбывающего наказание в виде лишения свободы в ИК № 9 в г. Горки Могилёвской области.





Жемчужный Михаил Игоревич – основатель ликвидированного в 2015 году правозащитного учреждения «Платформ Инновейшн», осужден к лишению свободы на 6 лет 6 месяцев приговором судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда от 10.07.2015 с учетом изменений, внесенных в приговор судебной коллегией Верховного суда от 23.10.2015 г. М.Жемчужный признан виновным в совершении преступлений по ч. 5 ст. 16. ч.1 ст. 375, ч.1 и ч.2 ст. 376, ч. 1 и ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь.





Мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, оценивая разбирательство дела в суде, заявили о том, что лишение свободы к Михаилу Жемчужному было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 60 Конституции Республики Беларусь и статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах; было основано на вменении в вину спровоцированных представителями государства, а значит – не являющихся преступными деяниями.





В то же время продолжительность и условия лишения свободы избраны явно непропорционально правонарушению, в котором лицо признано виновным.





Эти обстоятельства позволяют нам считать М. Жемчужного политическим заключенным на основе Руководства по определению понятия «политический заключенный», разработанного в том числе на основе сформулированных Парламентской Ассамблеей Совета Европы критериев (резолюция ПАСЕ № 1900 (2012).





В связи с этим мы требовали незамедлительного пересмотра принятого в отношении Михаила Жемчужного судебного приговора при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранения указанных выше факторов.





Заключенный М. Жемчужный отбыл уже около четырех лет (три года и девять месяцев) из назначенного судом наказания. Являясь лицом пенсионного возраста, М. Жемчужный испытывает в заключении дополнительные страдания, помимо обусловленных самим фактом лишения свободы.





Хотим обратить внимание на то, что хотя М. Жемчужный и является злостным нарушителем установленного режима отбытия наказания, но все нарушения последнего времени связаны с опасением стать жертвой сложившихся среди заключенных неформальных отношений при попустительстве администрации исправительного учреждения, что, в свою очередь, расценивается нами как форма жестокого и бесчеловечного обращения с заключенным.





Осуждение и условия отбытия наказания Михаилом Жемчужным стало предметом обсуждения на заседании Комитета против пыток ООН в мае 2018 года во время представления пятого периодического доклада Беларуси.





Свою озабоченность ситуацией, сложившейся в отношении М. Жемчужного, также неоднократно высказывали представители международных и правозащитных организаций, в том числе Европейский парламент и Комитет против пыток.





В связи с этим, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости,





Мы, представители правозащитных организаций, обращаемся с просьбой о помиловании Жемчужного Михаила Игоревича и освобождении его от дальнейшего отбытия наказания.









Ассамблея неправительственных демократических организаций





Белорусский Дом прав человека имени Б. Звозскова





ПУ "Белорусский документационного центр"





РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет"





Инициативная группа "Идентичность и право"





Офис по правам людей с инвалидностью





Простое товарищество "Инициатива FORB»





Правозащитный центр "Весна"





Комитет защиты репрессированных "Солидарность"





Учреждение "Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве" Хьюман Константа "





Просветительское учреждение "Центр правовой трансформации"