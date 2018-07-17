Украинцы видят новым президентом Тимошенко

Отмечается, что если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в областных центрах и крупных городах больше всего голосов набрала бы глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. За него свои голоса отдали бы 13,1% таких избирателей, передает replyua.net





Третье и четвертое места разделяют один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович — по 10,9%.





В тоже время действующий президент Украины Петр Порошенко набрал бы 9,4% голосов определившихся избирателей, а за лидера Радикальной партии Олега Ляшко проголосовали бы 6,8%.









Ранее 12 июля были обнародованы данные еще одного опроса, проведенного группой Gfk. Они подтверждают лидерство Тимошенко, но по ним второе место со значительным отставанием занимает Владимир Зеленский (известный украинский шоумен, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95» - прим. БП)





Опрос социологической группы "Рейтинг" проводился с 22 июня по 5 июля. Его аудиторию составляло население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность — 3200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования (погрешность) не превышает 1,7%.