Лукашенко: Гражданское общество - это граждане

"Мы четко определили, что такое гражданское общество в Беларуси: это не то, что три оппозиционера, два чиновника и еще какие-то организации. Гражданское общество — это граждане. А граждане нашей страны в своем большинстве — это и ветераны, и молодежь, которую представляют наши, как я их называю, комсомольцы — БРСМ, это профсоюзы и женская организация", — цитирует Лукашенко БелТА









Однако в политологии "гражданское ообщество" трактуется как "сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса, а также других внешних факторов.





Согласно классической схеме американского политолога Дэвида Истона, гражданское общество выступает как фильтр требований и поддержки общества к политической системе.





При этом развитое гражданское общество в стране является важнейшей предпосылкой построения правового государства и его равноправным партнёром.





Возникает вопрос, о каком контроле властей может быть речь со стороны существующих лишь на бумаге "ветеранских" организаций и какое правовое государство могут построить в Беларуси финансируемые их госбюджета официальные профсоюзы и "комсомольцы" БРСМ.







