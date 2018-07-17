Суд над Геннадием Федыничем и Игорем Комликом начнется 30 июля

"Сегодня пришла повестка из суда Советского района Минска, в которой указано, что на первое заседание в суд нужно явиться 30 июля", - рассказал сайту palitviazni.info один из фигурантов дела Игорь Комлик.





Напомним, что Игорь Комлик содержался под стражей с 2 ​​августа 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).





2 октября 2017 года Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.





По информации Следственного комитета, Геннадий Федынич и Игорь Комлик имели счет в Литве, в 2011 году от нерезидентов Беларуси на него поступили деньги в иностранной валюте в сумме 140 тысяч евро.





По расчету Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сумма неуплаченных налогов составила 22867,1 рубля.





Геннадию Федыничу и Игорю Комлик грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.





18 июня прокуратура передала "дело профсоюзов" в суд Советского района Минска.









"Лично я к суду морально подготовлен, хотя, естественно, трудно делать какие-то прогнозы, - говорит Игорь Комлик. - Мы же видим, как власть относится к своим оппонентам в своих оценках. Когда я попытался привлечь к ответственности тех, кто на Интернет-ресурсах пишет обо мне разную ложь, то найти виновных не удалось.





Таким образом, одним можно спокойно нарушать закон, а тех, кто его придерживается, можно при желании с легкостью сделать преступниками. У меня нет сомнений, что это дело политического характера, а значит и решение будет политическим. Примем его таким, каким оно будет".