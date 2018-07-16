Молчание номенклатурных ягнят

Смотрю на официальные снимки. Он – в белой рубашке навыпуск. Они – в строгих черных костюмах при галстуках. На сайте президента Беларуси к пресс-релизу « Рабочая поездка в Могилевскую область » 22 июня таких контрастных фотографий прилагается аж 9 штук.





Что это – случайность или профессиональная работа имиджмейкеров? Почему он одет не так как все? Да потому что он – не такой как все. Он не первый среди равных. Он единственный во властной «вертикали», кого мы дружно избираем раз в пять лет. Он – избранный (всенародноизбранный). Они – чиновники, которых он назначает.





Вот слева – коровы, жующие богатые протеином корма, приготовленные с соблюдением технологических регламентов. Справа – чиновники, отвечающие за соблюдение технологических регламентов. Он – в центре, не весь в белом, а только по пояс, но и этого достаточно для того, чтобы даже коровы поняли, кто тут главный.





Когда на совещаниях он упоминает чье-то имя, чиновник вскакивает и застывает в позе суслика, запеченного столбиком. И не важно, что напрямую к чиновнику не обращались. Достаточно упоминания имени или должности, или одного лишь намека на упоминание.





Рубашка навыпуск на фоне классических костюмов подчеркивает его связь с народом. Наличие же рядом коров позволяет ему чувствовать свое интеллектуальное превосходство над стоящими справа, так как считается, что разбираться в сельском хозяйстве ему сам Бог велел. Талант, как и колхозно-совхозное прошлое, не пропьешь.





Граница обозначена. Но это – не внешняя граница и не граница между государством и обществом. Это – граница, пролегающая внутри государства. Однако не следует думать, что она уникальна и отделяет лишь одного человека от многотысячной армии подчиненных ему чиновников.





Проблема в том, что единая для стороннего наблюдателя костюмированная армия – это система вложенных друг в друга властных «вертикалей» во главе с многочисленными любителями носить белые рубашки навыпуск. Далеко не все из них обладают двумя дипломами о высшем образовании. Этого и не требуется. Главное – «идти от жизни». Только так можно овладеть искусством выделяться или, напротив, оставаться незамеченным.





Вот как проблема границы была в свое время прокомментирована всенародноизбранным: «Вы там маленькие «президенты» на своих участках, у вас достаточно широкие полномочия и функции, стиль работы примерно такой же (выделено мной. – С. Н.), правда, перебирать не надо, а то многие копируют» (см. Информационный бюллетень администрации президента РБ № 4 (83) 200. С. 52. Концептуальные замечания президента РБ А. Г. Лукашенко в связи с выступлениями участников семинара.).









Возможен ли диалог между теми, кто на официальных мероприятиях может появляться в белых рубашках без пиджаков и галстуков, и подчиненными, застывшими в описанной выше позе? Т.е. возможна ли внутри властной «вертикали» коммуникация, в ходе которой не только передаются команды сверху вниз, но и рождается истина?





Лично я на подобных совещаниях ни разу не присутствовал (Бог миловал), но многочисленные телерепортажи, выходящие в эфир под жестким контролем штатных идеологов, однозначно убеждают меня в невозможности диалога.





Для доказательства справедливости данного утверждения предлагаю вновь обратиться к сайту president.gov.by и выбрать ближайший по времени пресс-релиз, начинающийся со слова «отчет». Таковым оказался « Отчет Правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома » от 2 марта 2018 г.





Вопреки заголовку, отчет отчета не содержит. 22 тыс. знаков без пробелов. Почти каждый второй абзац начинается со слов: «Александр Лукашенко»/ «Глава государства»/ «Президент»/ «отметил» /«констатировал»/ «подчеркнул»/ «заметил»/ «напомнил»/ «добавил» и, разумеется, «потребовал» (12 раз!).





Судя по фотографиям, в мероприятии приняло участие не менее 200 человек. Элита политического класса страны! Но ни один из ее представителей не сказал ни слова, достойного пресс-релиза. Молчание номенклатурных ягнят. Молчание, которое сознательно культивируется и доводится до общества.





В стране, претендующей на экономическое развитие темпами выше мировых, право на публичные высказывания монополизировано одним человеком. Стоит ли после этого удивляться, что за годы работы НИСЭПИ (1992-2016) электоральные рейтинги, выходящие за пределы статистической погрешности, у топ-чиновников практически не фиксировались.





«Белорусская модель» родилась не на пустом месте. Ее советские корни видны и невооруженным глазом. Но на какую глубину?





«В ранние периоды советской истории, – поясняет профессор Калифорнийского университета в Беркли Алексей Юрчак, – буквальный смысл высказываний на авторитетном дискурсе подвергался постоянной публичной оценке со стороны господствующей фигуры этого дискурса (роль которой с конца 1920-х годов отводилась лично Сталину) на предмет их соответствия внешнему, «объективному» канону марксистско-ленинской истины» (см. Алексей Юрчак. «Это было навсегда, пока не кончилось». Новое литературное обозрение. С. 74).









Т.е. Сталин не претендовал на создание канона. Он выступал лишь в роли своеобразного «внешнего редактора», наделенного монопольным правом последней инстанции при его толковании. Это ключевой момент, благодаря которому Хрущеву удалось совместить критику культа личности Сталина с политикой «возвращения к ленинским нормам».





Марксистско-ленинская истина при этом ревизии подвергнута не была. Это случилось уже при Горбачеве, который не сумел остановить падение всего символического порядка, чем и подписал приговор «Союзу нерушимому».





Но Лукашенко при всем его уровне монополизма на идеологическом, экономическом и прочих полях на роль внешнего редактора канона не претендует. Не претендует уже в силу того, что он сам… и есть канон. Иных стратегических интересов, кроме своих личных, он не преследует, что и приводит к регулярным политическим зигзагам, шокирующим аналитиков.





Ничего удивительного в этом нет. Когда канон держится на одном человеке, подверженном смене настроений (а кто из нас такой смене не подвержен?), стратегия вырождается в череду тактических решений, принимаемых в режиме «здесь и сейчас».





Последний из подобных зигзагов – лишение государственной независимости сакрального статуса. Сколько раз мы слышали о том, что независимость дорогого стоит, что независимость это святое. Но стоило только обладателю главной белой рубашки навыпуск проснуться не с той ноги, как банальное посещение очередного коровника трансформировалось в совещание в ставке главнокомандующего.





Смена декораций потребовала смены языка: «Наметили сделать – это должно быть сделано железобетонно. Причина одна невыполнения – смерть. Мы – на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся – значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас будут просто вытирать ноги».





Вот такой современный вариант Испании времен гражданской войны с ее лозунгом республиканцев «Родина или смерть!» (Patria о muerte!).





Как на очередной зигзаг отреагировала государственная пропаганда? Никак. Она его не заметила. Она его смикшировала, ибо для того и существует.





На дворе XXI век. Открыто заявлять о своей претензии на роль политического наследника Людовика XIV («Государство – это я») сегодня никому не дано, тем более в стране с европейским прошлым. Поэтому личные интересы всенародноизбранного армия имиджмейкеров и государственных идеологов пытается прикрыть плакатиком с надписью: «Государство для народа».









* * *

Смерть Сталина не привела к ликвидации советской системы, т.к. она опиралась на идеологический принцип «Сталин – это Ленин сегодня». Картавый же ее (советской системы) основатель окончательно умер в конце 80-х годов прошлого века. Последствия не заставили себя долго ждать.





Означает ли это, что белорусское «государство для народа» не переживет своего основателя? Утверждать так однозначно означало бы верить в исторический детерминизм. Но во что-то же верить надо!