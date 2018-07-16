Молчание номенклатурных ягнят
Личные интересы "всенародноизбранного" армия имиджмейкеров и государственных идеологов пытается прикрыть плакатиком с надписью: "Государство для народа". А это значит, что белорусское "государство для народа", вероятнее всего, не переживет своего основателя.
Посещения комплекса по откорму КРС ЗАО «Большие Славени», 22 июня 2018 года. Фото president.gov.by
Смотрю на официальные снимки. Он – в белой рубашке навыпуск. Они – в строгих черных костюмах при галстуках. На сайте президента Беларуси к пресс-релизу «Рабочая поездка в Могилевскую область» 22 июня таких контрастных фотографий прилагается аж 9 штук.
Что это – случайность или профессиональная работа имиджмейкеров? Почему он одет не так как все? Да потому что он – не такой как все. Он не первый среди равных. Он единственный во властной «вертикали», кого мы дружно избираем раз в пять лет. Он – избранный (всенародноизбранный). Они – чиновники, которых он назначает.
Вот слева – коровы, жующие богатые протеином корма, приготовленные с соблюдением технологических регламентов. Справа – чиновники, отвечающие за соблюдение технологических регламентов. Он – в центре, не весь в белом, а только по пояс, но и этого достаточно для того, чтобы даже коровы поняли, кто тут главный.
Когда на совещаниях он упоминает чье-то имя, чиновник вскакивает и застывает в позе суслика, запеченного столбиком. И не важно, что напрямую к чиновнику не обращались. Достаточно упоминания имени или должности, или одного лишь намека на упоминание.
Рубашка навыпуск на фоне классических костюмов подчеркивает его связь с народом. Наличие же рядом коров позволяет ему чувствовать свое интеллектуальное превосходство над стоящими справа, так как считается, что разбираться в сельском хозяйстве ему сам Бог велел. Талант, как и колхозно-совхозное прошлое, не пропьешь.
Граница обозначена. Но это – не внешняя граница и не граница между государством и обществом. Это – граница, пролегающая внутри государства. Однако не следует думать, что она уникальна и отделяет лишь одного человека от многотысячной армии подчиненных ему чиновников.
Проблема в том, что единая для стороннего наблюдателя костюмированная армия – это система вложенных друг в друга властных «вертикалей» во главе с многочисленными любителями носить белые рубашки навыпуск. Далеко не все из них обладают двумя дипломами о высшем образовании. Этого и не требуется. Главное – «идти от жизни». Только так можно овладеть искусством выделяться или, напротив, оставаться незамеченным.
Вот как проблема границы была в свое время прокомментирована всенародноизбранным: «Вы там маленькие «президенты» на своих участках, у вас достаточно широкие полномочия и функции, стиль работы примерно такой же (выделено мной. – С. Н.), правда, перебирать не надо, а то многие копируют» (см. Информационный бюллетень администрации президента РБ № 4 (83) 200. С. 52. Концептуальные замечания президента РБ А. Г. Лукашенко в связи с выступлениями участников семинара.).
Возможен ли диалог между теми, кто на официальных мероприятиях может появляться в белых рубашках без пиджаков и галстуков, и подчиненными, застывшими в описанной выше позе? Т.е. возможна ли внутри властной «вертикали» коммуникация, в ходе которой не только передаются команды сверху вниз, но и рождается истина?
Лично я на подобных совещаниях ни разу не присутствовал (Бог миловал), но многочисленные телерепортажи, выходящие в эфир под жестким контролем штатных идеологов, однозначно убеждают меня в невозможности диалога.
Для доказательства справедливости данного утверждения предлагаю вновь обратиться к сайту president.gov.by и выбрать ближайший по времени пресс-релиз, начинающийся со слова «отчет». Таковым оказался «Отчет Правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома» от 2 марта 2018 г.
Вопреки заголовку, отчет отчета не содержит. 22 тыс. знаков без пробелов. Почти каждый второй абзац начинается со слов: «Александр Лукашенко»/ «Глава государства»/ «Президент»/ «отметил» /«констатировал»/ «подчеркнул»/ «заметил»/ «напомнил»/ «добавил» и, разумеется, «потребовал» (12 раз!).
Судя по фотографиям, в мероприятии приняло участие не менее 200 человек. Элита политического класса страны! Но ни один из ее представителей не сказал ни слова, достойного пресс-релиза. Молчание номенклатурных ягнят. Молчание, которое сознательно культивируется и доводится до общества.
В стране, претендующей на экономическое развитие темпами выше мировых, право на публичные высказывания монополизировано одним человеком. Стоит ли после этого удивляться, что за годы работы НИСЭПИ (1992-2016) электоральные рейтинги, выходящие за пределы статистической погрешности, у топ-чиновников практически не фиксировались.
«Белорусская модель» родилась не на пустом месте. Ее советские корни видны и невооруженным глазом. Но на какую глубину?
«В ранние периоды советской истории, – поясняет профессор Калифорнийского университета в Беркли Алексей Юрчак, – буквальный смысл высказываний на авторитетном дискурсе подвергался постоянной публичной оценке со стороны господствующей фигуры этого дискурса (роль которой с конца 1920-х годов отводилась лично Сталину) на предмет их соответствия внешнему, «объективному» канону марксистско-ленинской истины» (см. Алексей Юрчак. «Это было навсегда, пока не кончилось». Новое литературное обозрение. С. 74).
Т.е. Сталин не претендовал на создание канона. Он выступал лишь в роли своеобразного «внешнего редактора», наделенного монопольным правом последней инстанции при его толковании. Это ключевой момент, благодаря которому Хрущеву удалось совместить критику культа личности Сталина с политикой «возвращения к ленинским нормам».
Марксистско-ленинская истина при этом ревизии подвергнута не была. Это случилось уже при Горбачеве, который не сумел остановить падение всего символического порядка, чем и подписал приговор «Союзу нерушимому».
Но Лукашенко при всем его уровне монополизма на идеологическом, экономическом и прочих полях на роль внешнего редактора канона не претендует. Не претендует уже в силу того, что он сам… и есть канон. Иных стратегических интересов, кроме своих личных, он не преследует, что и приводит к регулярным политическим зигзагам, шокирующим аналитиков.
Ничего удивительного в этом нет. Когда канон держится на одном человеке, подверженном смене настроений (а кто из нас такой смене не подвержен?), стратегия вырождается в череду тактических решений, принимаемых в режиме «здесь и сейчас».
Последний из подобных зигзагов – лишение государственной независимости сакрального статуса. Сколько раз мы слышали о том, что независимость дорогого стоит, что независимость это святое. Но стоило только обладателю главной белой рубашки навыпуск проснуться не с той ноги, как банальное посещение очередного коровника трансформировалось в совещание в ставке главнокомандующего.
Смена декораций потребовала смены языка: «Наметили сделать – это должно быть сделано железобетонно. Причина одна невыполнения – смерть. Мы – на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся – значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас будут просто вытирать ноги».
Вот такой современный вариант Испании времен гражданской войны с ее лозунгом республиканцев «Родина или смерть!» (Patria о muerte!).
Как на очередной зигзаг отреагировала государственная пропаганда? Никак. Она его не заметила. Она его смикшировала, ибо для того и существует.
На дворе XXI век. Открыто заявлять о своей претензии на роль политического наследника Людовика XIV («Государство – это я») сегодня никому не дано, тем более в стране с европейским прошлым. Поэтому личные интересы всенародноизбранного армия имиджмейкеров и государственных идеологов пытается прикрыть плакатиком с надписью: «Государство для народа».
* * *
Смерть Сталина не привела к ликвидации советской системы, т.к. она опиралась на идеологический принцип «Сталин – это Ленин сегодня». Картавый же ее (советской системы) основатель окончательно умер в конце 80-х годов прошлого века. Последствия не заставили себя долго ждать.
Означает ли это, что белорусское «государство для народа» не переживет своего основателя? Утверждать так однозначно означало бы верить в исторический детерминизм. Но во что-то же верить надо!
Сергей Николюк, belrynok.by
11:40 17/07/2018
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