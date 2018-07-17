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Шварценеггер - Трампу: Вы предали свою страну

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, говоря о совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, сравнил американского лидера с «маленькой макарониной». Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на его странице в Twitter.

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было оскорбительно. Вы выглядели как маленькая пшеничная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи, или что-то вроде того», — цитирует Шварценеггера РБК

По его мнению, Трамп «предал» американскую «разведку, юридическую систему и самое главное» свою страну. «Вы — президент США, вы не должны этого делать. Что с вами случилось?», — задавался вопросам американский актер.

Шварценеггер вспомнил президента Рональда Рейгана, приводя в пример, каким должен быть лидер США. «Он, стоя около Берлинской стены, сказал: «Мистер Горбачев, уничтожьте эту стену». Где эти времена?», — заключил актер, тяжело вздохнув.

В понедельник, 16 июля, с критикой в отношении Трампа также выступил сенатор Джон Маккейн. По его словам, совместная пресс-конференция американского лидера и Путина стала «одним из самых позорных выступлений президента». 

Маккейн предположил, что оба лидера «говорили по одному сценарию», а Трамп «решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой».

Президент США и президент России встретились в понедельник, 16 июля, в Хельсинки в президентском дворце и провели переговоры тет-а-тет. Путин сказал, что их переговоры были «содержательными» и прошли в «партнерской атмосфере». Американский президент в своб очередь назвал встречу с Путиным «хорошим стартом».



10:35 17/07/2018






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