Оценить работу надзорных органов предлагают в Беларуси

Принять участие в опросе «Оценка работы контролирующих (надзорных) органов Республики Беларусь в первом полугодии 2018 года» приглашают на сайте КГК. Цель опроса — изучение мнения руководителей и работников организаций страны об изменениях в деятельности контролирующих (надзорных) органов после вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», информирует mlyn.by





Предлагается ответить на 12 вопросов, в том числе о том, изменилась ли проверочная нагрузка на организацию, приходилось ли сталкиваться с необоснованными решениями проверяющих, а также об эффективности работы профильных органов.





Опрос проводится с 16 июля по 15 октября 2018 года.



