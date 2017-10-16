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Оценить работу надзорных органов предлагают в Беларуси

Комитет госконтроля предлагает оценить эффективность работы контролирующих (надзорных) органов. Интернет-опрос проводится с 16 июля по 15 октября, сообщили в ведомстве.

Принять участие в опросе «Оценка работы контролирующих (надзорных) органов Республики Беларусь в первом полугодии 2018 года» приглашают на сайте КГК. Цель опроса — изучение мнения руководителей и работников организаций страны об изменениях в деятельности контролирующих (надзорных) органов после вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», информирует mlyn.by

Предлагается ответить на 12 вопросов, в том числе о том, изменилась ли проверочная нагрузка на организацию, приходилось ли сталкиваться с необоснованными решениями проверяющих, а также об эффективности работы профильных органов.

Опрос проводится с 16 июля по 15 октября 2018 года.


09:22 17/07/2018






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