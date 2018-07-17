Плакаты с копиями фрагмента картины демонстрировали после суда 6 июля. Фото: Сергей Петрухин





По словам правозащитника, в милицию на беседу вызвали около 10 человек, уже опросили семерых.





«В милиции людям задают вопросы о том, что это за картина, кто им выдал ее копии, зачем они ее демонстрировали и выражали ли этим протест. По нашим данным, проходят две проверки. Одна в рамках уголовного законодательства, по статье за оскорбление судьи. Вторая — в рамках административного, за нарушение правил организации массового мероприятия», — пояснил Роман Кисляк.





Напомним, копии фрагмента картины «Суд Камбиса» продемонстрировали люди, которые пришли в суд Ленинского района поддержать Дмитрия Бекалюка и Олега Ермоленко. Активистов судили за сбор подписей под обращением об отставке руководства Бреста, Брестского района и области. Картина, написанная в 1498 году, исторически предназначалась для зала суда, дабы служить напоминанием судьям об их долге и беспристрастности.





Сбор подписей за отставку руководителей гор-, рай- и облисполкома стартовал 16 апреля. Его инициировали противники строительства аккумуляторного завода под Брестом.





Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия».



