Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Картиной "Сдирание кожи с продажного судьи" заинтересовалось МВД

Милиция проводит проверку по факту демонстрации в суде Ленинского района Бреста после процесса над противником строительства аккумуляторного завода Дмитрием Бекалюком плакатов с копиями фрагмента картины нидерландского художника Герарда Давида «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи», сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

Плакаты с копиями фрагмента картины демонстрировали после суда 6 июля. Фото: Сергей Петрухин

По словам правозащитника, в милицию на беседу вызвали около 10 человек, уже опросили семерых.

«В милиции людям задают вопросы о том, что это за картина, кто им выдал ее копии, зачем они ее демонстрировали и выражали ли этим протест. По нашим данным, проходят две проверки. Одна в рамках уголовного законодательства, по статье за оскорбление судьи. Вторая — в рамках административного, за нарушение правил организации массового мероприятия», — пояснил Роман Кисляк.

Напомним, копии фрагмента картины «Суд Камбиса» продемонстрировали люди, которые пришли в суд Ленинского района поддержать Дмитрия Бекалюка и Олега Ермоленко. Активистов судили за сбор подписей под обращением об отставке руководства Бреста, Брестского района и области. Картина, написанная в 1498 году, исторически предназначалась для зала суда, дабы служить напоминанием судьям об их долге и беспристрастности.

Сбор подписей за отставку руководителей гор-, рай- и облисполкома стартовал 16 апреля. Его инициировали противники строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия».


09:03 17/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё