



Оксана объяснила, как надо было вести себя в ситуации, если неожиданно пошел дождь.





«Встречи глав государств имеют различные степени официальности. Есть официальные встречи, деловые, рабочие, визиты проездом. То, что происходило в воскресенье на стадионе Лужники, можно назвать официальной церемонией награждения. Это не было официальным мероприятием с точки зрения протокола. Это была часть шоу, и в этом шоу говорить о жестком выполнение официального протокола неуместно. Поясню.





В официальном протоколе подчеркивается, что нет гендерного разделения. Помните нелепую ситуацию, когда Путин подарил Ангеле Меркель цветы, тем самым сделал акцент на то, что она женщина. Тогда он повел себя неправильно, так как происходило это в ходе официального визита».





А во время вчерашнего мероприятия ситуация была обратная.





«Среди трех глав государств была дама. Это мероприятие проводилось для публики, и здесь необходимо было подчеркнуть, что президент Хорватии — женщина. И зонтик в первую очередь раскрыть над ней. А то, что сделала протокольная служба Путина — это не просто некрасиво, это демонстрация абсолютно непаритетного жеста. При этом Путин же отмахнулся сначала от зонта, но протокольная служба настояла».

Самое правильное, что нужно было сделать в этой ситуации, считает Оксана Зарецкая, не раскрывать зонтик вообще.





«Если уж так случилось, что протокольные службы Франции и Хорватии не позаботились об этом, а принимающая российская сторона не подготовила три зонтика, то не надо было раскрывать вообще».





По слухам, зонтик Путина особенный. Он стоит более 6000 долларов. Им можно защититься не только от осадков, но и от других видов возможных агрессий: ножа, пуль, кислоты, огня, собак, а также ветра, скорость которого может достигать 168 км/ч. Зонтик — высокотехнологичный, очень легкий (весит всего 700 граммов), раскрывается в мгновение ока, купол такой формы, что капли не попадают на обувь рядом стоящего. При необходимости его можно использовать как средство самообороны — у него высокая сила удара, аналогичная стальной трубе, он не гнется и не ломается. Поэтому он и предназначался специально для президента.





А в результате получился провал, который войдет в учебники по этикету в раздел: «Как не следует поступать».





«Эта ситуация равнозначна той, как если бы к порогу подъехало авто для одного президента, а другому посоветовали бы ехать в коляске мотоцикла сопровождения — мол, для вас машины не нашлось», — подытожила Оксана Зарецкая.







