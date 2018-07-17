Рейтинг опозданий: Лукашенко занял третье место

В этой связи "Радио Свобода" опубликовало рейтинг опозданий Путина. В нем на первом месте находится канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую российский президента в 2014 году заставил ждать больше 4 часов.





Второе место у беглого экс-президента Украины Виктора Януковича - 4 часа ожидания в 2012 году. Третье место разделили Александр Лукашенко, экс-премьер-министра Украины Юлия Тимошенко и японский премьер Синдзо Абэ.





По данным составителей рейтинга, Александр Лукашенко вынужден был терпеть трехчасовое ожидание Путина в 2013-м году.









Впрочем, в рейтинг попала также и встреча в "Нормандском формате» в Минске в 2015 году. Тогда Путин опоздал на час. Но его пришлось ожидать, в том числе, и Александру Лукашенко.





Меньше всего Путина ожидали Дональд Трамп (20 минут), король Испании Хуан Карлос (20 минут) и королева Великобритании Елизавета II (14 минут).



