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Рейтинг опозданий: Лукашенко занял третье место

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина сдвинулась из-за задержки российского лидера, опоздания которого вошли в привычку. А кто еще из президентов был вынужден ждать Путина?

Рейтинг опозданий: Лукашенко занял третье место
фото: inosmi.ru
В этой связи "Радио Свобода" опубликовало рейтинг опозданий Путина. В нем на первом месте находится канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую российский президента в 2014 году заставил ждать больше 4 часов.

Второе место у беглого экс-президента Украины Виктора Януковича - 4 часа ожидания в 2012 году. Третье место разделили Александр Лукашенко, экс-премьер-министра Украины Юлия Тимошенко и  японский премьер Синдзо Абэ.

По данным составителей рейтинга, Александр Лукашенко вынужден был терпеть трехчасовое ожидание Путина в 2013-м году. 


Впрочем, в рейтинг попала также и встреча в "Нормандском формате» в Минске в 2015 году. Тогда Путин опоздал на час. Но его пришлось ожидать, в том числе, и Александру Лукашенко.

Меньше всего Путина ожидали Дональд Трамп (20 минут), король Испании Хуан Карлос (20 минут) и королева Великобритании Елизавета II (14 минут).


08:23 17/07/2018






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