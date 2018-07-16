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Фотофакт: Лукашенко обнимал жену пресс-секретаря Путина

В инстаграме российской фигуристки Татьяны Навки появилось фото с Александром Лукашенко, сделанное на финале чемпионата мира по футболу.

Навка, которая на двух олимпиадах выступала за Беларусь, давно знакома с Лукашенко. Он обнял её «как родную».

В 2010 году Навка познакомилась с пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым, позже у них завязался роман. 1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова.

Источник: "Наша Нива"
22:03 16/07/2018






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