Фотофакт: Лукашенко обнимал жену пресс-секретаря Путина
В инстаграме российской фигуристки Татьяны Навки появилось фото с Александром Лукашенко, сделанное на финале чемпионата мира по футболу.
Навка, которая на двух олимпиадах выступала за Беларусь, давно знакома с Лукашенко. Он обнял её «как родную».
В 2010 году Навка познакомилась с пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым, позже у них завязался роман. 1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова.
Источник: "Наша Нива"
22:03 16/07/2018
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