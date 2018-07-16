Фотофакт: Лукашенко обнимал жену пресс-секретаря Путина

Навка, которая на двух олимпиадах выступала за Беларусь, давно знакома с Лукашенко. Он обнял её «как родную».





В 2010 году Навка познакомилась с пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым, позже у них завязался роман. 1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова.



