Власти Беларуси считают обращение граждан в ООН злоупотреблением

Беларусь - единственная европейская страна, не являющаяся членом Совета Европы, так как, помимо прочего, до сих пор не отказалась от применения смертной казни. Граждане страны лишены возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). На международном уровне пожаловаться на свое правительство они могут лишь в Комитет по правам человека ООН (КПЧ ООН). Всего с 1997 года, когда была подана первая белорусская жалоба в эту структуру, их зарегистрировано уже 273. Беларусь уверенно находится в первой тройке стран, чьи граждане чаще всего обращаются в КПЧ.





Жители Могилева, получившие штрафы и административные аресты за участие в прошлогодних акциях протеста против скандального декрета "о тунеядцах", также воспользовались таким шансом. В своих обращениях они заявили о нарушении их права на свободу мирных собраний, которое гарантирует Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП). Ответы белорусских властей вызвали недоумение у жалующихся.









Злоупотребляют ли белорусы правом обращения в КПЧ ООН?





Могилевский правозащитник Борис Бухель помог оформить полдесятка жалоб в КПЧ ООН от участников акции протеста. Процедура эта долгая, объясняет он, ведь обращаться в офис ООН нужно только после того, как исчерпаны все возможности судебной системы на родине. Потом женевские чиновники в течение полугода решают, подлежит ли жалоба рассмотрению, и если решение позитивное, то отправляют ее белорусским властям для реагирования. У их представителей есть для этого полгода. Полученный ответ КПЧ ООН пересылает пожаловавшимся гражданам для комментария. На прошлой неделе правозащитник как раз получил такие ответы с официальной позицией белорусского правительства. Их содержание вызвало у Бухеля недоумение.





Представитель постоянной миссии Беларуси при офисе ООН в своих замечаниях обвинил автора жалоб в "злоупотреблении правом на обращение в международные инстанции". При этом, отмечает Борис Бухель, по сути изложенных претензий не было сказано ни слова, власти просто ищут формальные основания, чтобы признать жалобы неприемлемыми и предотвратить разбирательство в КПЧ ООН.

Белорусские дипломаты в своих замечаниях сослались на то, что считающие, что их права нарушены, граждане могли бы обжаловать судебное решение в прокуратуру, а также председателям областного и Верховного судов. И далее, продолжает Бухель, в лучших советских традициях дипломаты приводят статистику о том, сколько протестов в год вынесла прокуратура по административным делам: 3766, из них удовлетворены 3665 или 97%. "Хотя всем понятно, что для КПЧ ООН это ну совсем ненужная информация", - отмечает правозащитник.





График рассмотрения жалоб из Беларуси в КПЧ ООН

Еще жестче позицию властей критикует руководитель гомельского "Центра стратегической тяжбы" Леонид Судаленко. Еще в 2008 году он выиграл подобное дело против Беларуси, тогда в своем решении КПЧ ООН указал, что "пересмотр в рамках надзорной процедуры судебных решений, вступивших в законную силу, не составляет средство правовой защиты". Проще говоря, объясняет Судаленко, нигде в мире не используется процедура надзорных жалоб в прокуратуру или председателю Верховного суда. КПЧ ООН интересует выполнение справедливым судом первой инстанции требований МПГПП.

КПЧ ООН и белорусское правительство говорят на разных языках

Никого не введет в заблуждение, продолжает Судаленко, и приведенная статистика. Только по линии МВД Беларуси в 2017 году было выписано около 4 миллионов штрафов, а кроме милиции административные протоколы имеют право составлять еще 70 госструктур. Прокуратура выносит протесты, например, на штрафы ГАИ за превышение скорости, но когда речь идет о политических и гражданских правах, ни одно дело пока не подверглось пересмотру, указывает правозащитник.





Власти лукавят, считает Судаленко, указывая, что граждане "злоупотребляют" обращениями в ООН - в последнее время эту формулировку они используют как под копирку. Сама по себе она свидетельствует о том, что КПЧ ООН и белорусское правительство говорят на разных языках, добавляет глава "Центра стратегической тяжбы".

Могилевчанка Алена Кисель считает, что вопрос нужно ставить совершенно иначе - не злоупотребляет ли государство, скрывая от граждан информацию о КПЧ ООН. Впервые, объясняет она, о возможности пожаловаться на собственное государство она узнала от правозащитников уже после суда. Отучившись пять лет в вузе, Кисель понятия не имела, что такое бывает. В Беларуси, констатирует она, даже человек с высшим образованием не знает, как защитить свои права, и власти не заинтересованы в правовом ликбезе населения.



